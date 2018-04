La mujer que lo conquistó, reveló que nació en Argentina

02/04/2018 -

Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, y madre de su última y cuarta hija, sorprendió al revelar no sólo que nació en la Argentina, sino que su padre es compatriota de Lionel Messi.

"Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ella conociera a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo ahí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresamos a Murcia. Después nos trasladamos a vivir a Jaca", aseguró Georgina durante una entrevista que reflejó Ratingcero.

Así como guardó para los íntimos el detalle de su nacionalidad, Georgina prefiere que no se hable mucho de su pasado. De cómo conoció al crack del fútbol español únicamente se sabe que fue en una tienda de lujo adonde la modelo trabajaba.

"No quiero que la entrevista sea tan intensa, prefiero que hablemos de cuidados físicos y de belleza y no hablar de mi familia", le dijo hace poco a un periodista de XLSemanal. Y tras preguntarle cómo había cambiado su vida al mudarse a la mansión del futbolista, Rodríguez respondió: "No quiero contestar a eso. En esta entrevista no procede... ¿No es mejor empezar de nuevo?".