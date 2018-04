Charly se recupera con un tratamiento biomolecular

02/04/2018 -

Charly García aceptó la propuesta de Moria Casán de someterse a un tratamiento antiage con el doctor Rubén Mühlberger, el mismo que lleva adelante ella, para sentirse nuevamente vital. Y el músico le hizo caso.

"Ahora soy un Charly biomolecular, con más energía de la que tenía, que era mucha, eh", contó García a la revista Gente sobre el tratamiento que lo obligó a suspender bebidas azucaradas o alcohol; y le exige comer cada tres horas y aumentar el consumo fuera de las comidas de frutos secos, nueces y almendras, leches vegetales, licuados de clorofila y hojas verdes; además de un huevo de granja por día, actividad física por 40 minutos diariamente y una estricta meditación, y la aplicación de sueros rejuvenecedores que fortalecen los órganos y eliminan el estrés.

Charly está "como nuevo" desde hace dos meses, y los resultados se vieron en su última actuación pública, la que ofreció en febrero en el Teatro Coliseo.

"Me voy mejor de lo que vine, como me pasa siempre. Me siento súper contento. Aparte del tratamiento, Rubén (Mühlberger, el médico) me escucha, tenemos buenas charlas. Pasamos de lo real a lo fantástico", explicó el músico desde la clínica.

El creador de "La máquina de ser feliz" sigue demostrando ser dueño de una "chispa" particular, a través de sus declaraciones a la prensa: "Con esta terapia me siento Superman. Me acuerdo cuando pasé por situaciones o internaciones feas, donde el trato no era el mejor. Esto es todo lo contrario, estoy esperando que llegue el día para venir. Tengo consulta una vez por semana, con atención personalizada del doctor", remarcó García, y trajo a la memoria los múltiples problemas de salud que tuvo que enfrentar. Tuvo que ser hospitalizado en el 2016 por un problema en su cadera e internado de urgencia por un cuadro de fiebre y deshidratación a raíz de una bacteria, situaciones que lo debilitaron.

"No estaba acostumbrado a que me atendieran tan bien en un lugar donde hay tanta gente con delantales (se ríe) . En el pasado lo padecí. No me gustaba ver a los médicos. En cambio, ahora el doctor me dice que no soy su paciente sino su invitado. Me recibe y me hace reír", agregó el cantante.

Charly no se conforma con sentirse bien. Quiere aprovechar su estado de salud para programar nuevos conciertos, como el que ofreció en el Teatro Coliseo. "La idea es hacer más conciertos como el de La Torre de Tesla, que fue espectacular, a todos les encantó. Mis músicos estuvieron geniales y yo me sentía muy bien. Quería seguir. De acá a fin de año quiero hacer más, porque mi música, como el tratamiento del doctor, también me carga de energía", se sinceró, a sus 66 años, sobre aquella presentación.