Silvia Süller reapareció en la televisión para hablar de su infarto y su soledad

02/04/2018 -

Lo último que se sabía de la mediática Silvia Süller es que se había dado el alta sola luego de sufrir un infarto agudo de miocardio y quedar internada en el hospital Ramos Mejía. A los pocos días reapareció en el programa "PH: Podemos Hablar" que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé.

Allí, Silvia explicó que para ella se trató de un "infarto emocional", producto de "años y años de estrés, angustia, llanto". "No me lo esperaba, estaba en casa y me agarró un dolor muy fuerte en los hombros que se me fue a la espalda. Tomé remedios y como no se me pasó pensé, ‘esto es raro. Entré al hospital y enseguida me hicieron todo", recordó.

Con respecto a su brusca salida del hospital señaló: "Yo decido mi vida y a dónde voy, así fue como me di el alta. Yo decido a dónde voy, con quién, dónde y cómo me quiero morir... no le tengo miedo a la muerte".

Después se quejó del abandono de sus hijos. "Marilyn me vino a ver con su pareja, pero después no me llamó más. A Cristian hace nueve años que no lo veo, y a ella hacía cuatro. Mi mamá y mi papá también fueron", remarcó, aunque quedó flotando su frase: "Tantos países me amaron tanto, y mi familia no".