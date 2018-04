Sullivan revivió a Sandro y se quedó con su "piel"

02/04/2018 -

Agustín Sullivan disfruta de las mieles del éxito alcanzado por su interpretación de Roberto Sánchez joven en "Sandro de América", serie donde se contó aspectos de la vida y obra del gran ídolo argentino. Antes de comenzar a grabar "Sandro de América", la serie donde interpretó a Roberto Sánchez joven y que le dio el espaldarazo a su carrera, trabajaba en la inmobiliaria de su madre. Después de su labor en la exitosa ficción, Agustín se ha convertido en el actor más requerido en el país. Su parecido físico con el "Gitano" le posibilitó alcanzar el gran momento que hoy vive.

"Sabía que el papel de Sandro era para mí", declaró en una entrevista con Diarioshow. "Sandro me enseñó que no existen imposibles", resaltó el intérprete que, a sus 28 años, se convirtió en el actor del momento gracias a su protagónico en la serie que emitió Telefé y que en Santiago del Estero fue vista a través de las pantallas de Canal 7.

Si bien hoy alcanzó la cima, llegar hasta allí le costó sangre, sudor y lágrimas. "Mandé varios mails para ingresar al casting y no me llamaban. Insistí, y logré contactarme con las productoras del proyecto. Al principio era para hacer del amigo de Sandro, pero yo quería protagonizar porque sabía que era para mí", puntualizó el ascendente actor.

Popularidad

Sullivan, quien había trabajado en "Amar después de amor" y "Señores papis", habló acerca de la masividad que hoy disfruta gracias a su composición de Sandro. "Nunca me permití imaginarlo porque si no pasaba, no quería frustrarme. Estoy súper agradecido. Me gusta que la gente me muestre su cariño", consignó.

El impacto que generó en los televidentes fue tal que cuando su papel -del "Gitano" joven- había terminado y dado paso a Marco Antonio Caponi, muchos seguidores de la miniserie reclamaron que volviese ya que consideraban que la performance de Sullivan era superior. Al respecto, Agustín se mostró muy respetuoso con su colega y eligió no opinar.