Le llueven propuestas y sueña con hacer cine

02/04/2018 -

El actor Agustín Sullivan vive un momento en el que tiene que elegir las ofertas de trabajo que le llegan. Después de su consagratoria actuación en "Sandro de América", contó: "Me llegaron varias propuestas, pero todavía no tengo nada cerrado. Me gustaría hacer cine y seguir haciendo ficciones".

Agustín también estuvo con Susana Giménez. Sullivan conoció a la diva durante un evento.

Allí, recrearon una famosa escena de "Tú me enloqueces", la única película dirigida por Sandro y coprotagonizada por Giménez. Ambos cruzaron miradas y las malas lenguas vieron un posible "affaire" entre ellos.

Lo cierto es que ella lo felicitó y ante la prensa dijo: "Este pibe va a llegar lejos".

"Estoy soltero. Salgo con amigos y la paso bien, pero soy un chico tranquilo", reveló Agustín cuando le preguntaron acerca de su estado civil.