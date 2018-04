Su próximo proyecto es hacer música propia

02/04/2018 -

Rinaldi está muy satisfecho por los resultados obtenidos hasta el momento. Y agradece a gente que confió en él, tanto en la Argentina como también en Brasil, Chile y Paraguay, países donde siempre es convocado para presentar sus shows.

"Estoy feliz por todo lo que estoy viviendo en mis presentaciones en Argentina y en otros países", remarcó Rinaldi.

"Estoy haciendo muchas cosas buenas, tanto al cantar como al bailar. Mi próximo proyecto es hacer mi propia música para este año o bien principios del 2019, como para que no sea lo mismo todo", especificó Cristian en su entrevista con EL LIBERAL.

Cristian se encuentra ahora en Santiago preparando el material que presentará en Brasil y en Londres.

Está reconfortado porque su propuesta artística fue aceptada positivamente en la Argentina y en países vecinos.

"Me siento muy bien haciendo lo que realmente me gusta, como también agradecido con todos aquellos que me apoyan y confiaron en mí desde un principio", remarcó a EL LIBERAL.