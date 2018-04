ANÉCDOTAS DE TAXI | Ex combatiente de Malvinas

02/04/2018 -

Ex combatiente de Malvinas. Francisco Coronel, Paracaidísta, con un pié ortopédico y muletas subió ayer, y me contó que no se siente reconocido como corresponde.

-Yo te voy a hacer mi reconocimiento, -le dije.

-Y...¿Cómo? -me respondió.

-No te cobro el viaje.

-No querido, es mi deber pagarte, y reconocer tu trabajo digno.

Ésto aumentó su grandeza, y mi admiración.

-Bueno, dejáme que lo haga en mi Grupo de facebook, llamado Anécdotas del Taxi...

-No sé lo que es eso, pero dale para adelante, y que

¡VIVA LA PATRIA!