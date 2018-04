El municipio homenajeó a los veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas

02/04/2018 -

En horas de la mañana del lunes la Municipalidad de La Banda rindió homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas comenzando con el izamiento de la bandera en la Plaza Belgrano y continuando con el acto protocolar en el Paseo Gabriel Ábalos.

Durante el acto protocolar y ante un importante marco de público, se colocaron ofrendas florales y se encendió la llama votiva en el monolito que rinde homenaje a los catorce santiagueños fallecidos durante la Guerra de Malvinas.

El homenaje fue encabezado por el intendente Pablo Mirolo, acompañado por funcionarios municipales, concejales, alumnos de escuelas de los niveles inicial, primario y secundario e instituciones intermedias.

Además estuvieron presentes la diputada nacional Mariana Morales, la Diputada Provincial Verónica Larcher y los ex combatientes Walter Jiménez, Aníbal Cabán, Rubén Rojas, Manuel Vaulet, Luis Heredia, Jorge Rivadeneira, Aníbal Suárez, Angel Súarez y Rubén Rodríguez.

En la oportunidad, el director de Cultura Municipal, Pedro Ramírez, manifestó: “La guerra es un crimen. Esta guerra se dio en el afán de los gobernantes de turno de perpetuarse en el poder. Sin pensar si podían ganarla o no, sacrificaron jóvenes que no tenían preparación. Los enfrentaron a un país experimentado que participó constantemente en conflictos bélicos. Sacrificaron chicos de clases bajas porque no llevaron a hijos de poderosos a la guerra”.

Por su parte el jefe comunal, señaló: “Conmemoramos un año más esta fecha tan especial para todos los argentinos junto a los veteranos de la ciudad de La Banda, brindamos nuestro respeto y nuestro agradecimiento al sacrificio que realizaron nuestros soldados en la defensa de la soberanía nacional. También compartimos este día junto a las familias de los caídos”.

Asimismo, la alumna del Colegio Héroes de Malvinas, Daniela Díaz, leyó palabras alusivas a esta fecha histórica. Mientras que la concejal María Escañuela recitó una poesía de su autoría en homenaje a los veteranos de guerra.