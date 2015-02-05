CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Abril 2018
Por El Liberal
Hoy 22:09 -
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.15 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
00.30 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
10.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. QUILMES
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARABESC
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 MÚSICA INTERIOR (ESTRENO)
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CNEL. BORGES
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
23.30 SÓLO PÁDEL
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.19 CÓNDOR CRUX
07.40 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA
09.19 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
11.11 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
11.27 VOLVER AL FUTURO III
13.44 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD
15.38 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
17.17 VOLVER AL FUTURO III
19.34 PASANTE DE MODA
22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 02
23.07 EL LOBO DE WALL STREET
TCM
06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.18 LA NIÑERA
08.43 LA NIÑERA
09.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)
10.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.48 LA NIÑERA
11.13 LA NIÑERA
11.18 LA PEQUEÑA PÍCARA
13.33 CASPER
15.22 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
18.00 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
20.11 HALCONES DE LA NOCHE
22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK
TNT
06.00 LA LEYENDA DE LA LLORONA
07.24 MONSTERS, INC.
08.58 EL DESTINO DE JÚPITER
11.19 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
13.57 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
16.07 AVIONES
17.49 SOMBRAS TENEBROSAS
19.59 SALVANDO AL SOLDADO PÉREZ
22.00 EN EL BOSQUE
00.30 MALAS ENSEÑANZAS
UNIVERSAL CHANNEL
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
11.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
12.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
13.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
14.45 IT TAKES A KILLER
15.15 KUNG FU PANDA 2
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
22.00 CHICAGO P.D.
24.00 PAUL
STUDIO UNIVERSAL
10.05 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD
11.05 LOS ÁNGELES CANTAN
12.55 UN ROMANCE DE NOVELA
14.45 SENNA
16.55 SOLDADO ANÓNIMO 2. TERRENO PELIGROSO
19.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA
21.00 DE MENDIGO A MILLONARIO
23.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
02.00 PARA DIVERTIRTE, LLAMA...
03.40 UNA DIVERTIDA HISTORIA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS
ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL / CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
SÁBADO 7, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTARÁ SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, ACOMPAÑADA POR FRANCO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y JUAN PABLO BARQUÍN. INVITADOS: RAMÓN ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS FARÍAS, CÍRCULO DE VOCES HUALINA, Y SOLES Y LUNAS.
COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN DOMINGO PERÓN)
EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.
FÓRUM (PERÚ 511)
VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
SHERLOCK GNOMES (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 04/04 - 14:10 (Cast) 16:10(Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(3D): AVENTURA (ATP)
HOY AL 04/04- 18:15 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 04/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
03/04 - 04/04-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
03/04 -04/04 -16:00, 18:00
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL -04/04- 20:00 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENTURA (ATP)
HOY AL 04/04 - 22:40 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA (ATP)
03/03 - 04/03 - 16:30, 18:20
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP) HOY AL 04/04 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
03/04 - 04/04 - 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D): ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 04/04-19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION (+13 AÑOS)
HOY AL 04/04 - 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
READY PLAYER ONE APTA13
AÑOS ESTRENO
Castell. 2D: 22:40 (Todos los días)
Castell. 3D 20:00(Todos los días)
UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP
ESTRENO
Castell. 2D: 17:40- 20:20 (Todos los
días)
MARÍA MAGDALENA APTA 13
C/ RESERVA
Castell. 2D 22:50 (Todos los días)
SHERLOCK GNOMES ATP
Castell. 2D: 17:10-
19:05-21:00 (Todos los días)
TITANES DEL PACÍFICO APTA
13 AÑOS
Castell. 2D 22:30- (Todos los días)
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP
Castell. 2D 18:00 (Todos los días)