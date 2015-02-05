CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Abril 2018

Hoy 22:09 -

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.15 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

00.30 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

10.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. QUILMES

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 MÚSICA INTERIOR (ESTRENO)

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CNEL. BORGES

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

23.30 SÓLO PÁDEL

 

CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.19 CÓNDOR CRUX

07.40 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA

09.19 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

11.11 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

11.27 VOLVER AL FUTURO III

13.44 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD

15.38 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

17.17 VOLVER AL FUTURO III

19.34 PASANTE DE MODA

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 02

23.07 EL LOBO DE WALL STREET

 

TCM

06.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.18 LA NIÑERA

08.43 LA NIÑERA

09.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 7)

10.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.48 LA NIÑERA

11.13 LA NIÑERA

11.18 LA PEQUEÑA PÍCARA

13.33 CASPER

15.22 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

18.00 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

20.11 HALCONES DE LA NOCHE

22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK

 

TNT

06.00 LA LEYENDA DE LA LLORONA

07.24 MONSTERS, INC.

08.58 EL DESTINO DE JÚPITER

11.19 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

13.57 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

16.07 AVIONES

17.49 SOMBRAS TENEBROSAS

19.59 SALVANDO AL SOLDADO PÉREZ

22.00 EN EL BOSQUE

00.30 MALAS ENSEÑANZAS

 

UNIVERSAL CHANNEL

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

11.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

12.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

13.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

14.45 IT TAKES A KILLER

15.15 KUNG FU PANDA 2

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

22.00 CHICAGO P.D.

24.00 PAUL

 

STUDIO UNIVERSAL

10.05 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD

11.05 LOS ÁNGELES CANTAN

12.55 UN ROMANCE DE NOVELA

14.45 SENNA

16.55 SOLDADO ANÓNIMO 2. TERRENO PELIGROSO

19.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA

21.00 DE MENDIGO A MILLONARIO

23.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

02.00 PARA DIVERTIRTE, LLAMA...

03.40 UNA DIVERTIDA HISTORIA

 

A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS

ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL / CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.

 

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

SÁBADO 7, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTARÁ SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, ACOMPAÑADA POR FRANCO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y JUAN PABLO BARQUÍN. INVITADOS: RAMÓN ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS FARÍAS, CÍRCULO DE VOCES HUALINA, Y SOLES Y LUNAS.

 

COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN DOMINGO PERÓN)

EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.

 

FÓRUM (PERÚ 511)

VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.

 

CINES

SUNSTAR

SHERLOCK GNOMES (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/04 - 14:10 (Cast) 16:10(Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(3D): AVENTURA (ATP)

HOY AL 04/04- 18:15 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 04/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

03/04 - 04/04-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

03/04 -04/04 -16:00, 18:00

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL -04/04- 20:00 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENTURA (ATP)

HOY AL 04/04 - 22:40 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA (ATP)

03/03 - 04/03 - 16:30, 18:20

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP) HOY AL 04/04 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

03/04 - 04/04 - 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D): ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 04/04-19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION (+13 AÑOS)

HOY AL 04/04 - 22:00 (Subt)

 

HÍPER LIBERTAD

READY PLAYER ONE APTA13

AÑOS ESTRENO

Castell. 2D: 22:40 (Todos los días)

Castell. 3D 20:00(Todos los días)

UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP

ESTRENO

Castell. 2D: 17:40- 20:20 (Todos los

días)

MARÍA MAGDALENA APTA 13

C/ RESERVA

Castell. 2D 22:50 (Todos los días)

SHERLOCK GNOMES ATP

Castell. 2D: 17:10-

19:05-21:00 (Todos los días)

TITANES DEL PACÍFICO APTA

13 AÑOS

Castell. 2D 22:30- (Todos los días)

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP

Castell. 2D 18:00 (Todos los días)

 


 
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