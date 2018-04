FÚNEBRES | 3 de Abril de 2018

Hoy 00:38 -

FALLECIMIENTOS

María Cristina Figueroa

Ida Angélica Carabajal

Norma del Valle Ibáñez

Federico Estergidio Silva

Nélida Ruiz (La Banda)

Héctor Hugo Morán

Ramón Jorge (La Banda)

Julia Mercedes Alaniz

Antonia Ascensión Guzmán (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALANIZ, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Sus hermanas Eloísa y María Isabel; h. pol. Hugo Cabrera y Ángel Carrizo; sobrinos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALANIZ, JULIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su hermana Eloísa Alanis, su hermano político Hugo Cabrera y sobrinos Mario Rafael, Romina Anahí y Maria Sol Cabrera Alanís, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BANEGAS DE TORRES, ROSA MERARDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." La comunidad Educativa del Agrupamiento Nº 86112 con sede en el Km. Cero - Dpto. Figueroa participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Soledad Torres.

BANEGAS DE TORRES, ROSA MERARDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Prof. Mario Daniel Aterbury, secretario Gral. de la Comisión Directiva del Sindicato Docentes de Santiago del Estero, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la delegada sindical, Prof. Gimena Soledad Torres. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Elevan una oración en su memoria.

BANEGAS DE TORRES, ROSA MERARDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Prof. Susana Beatriz Salvatierra y el Prof. José Manuel Borquez, integrante de la comisión directiva del Sindicato de Docentes de Santiago del Estero acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la delegada sindical, Prof. Gimena Soledad Torres. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Elevan una oración en su memoria.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Felices los que lloran porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sandra Santana y familia acompañan a Grace en este difícil momento.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en Mí, vivirá aunque muera...". Inst. Nuestra Sra. de Loreto y toda la comunidad educativa acompañan a la Prof. Graciela Bravo y flia. en este doloroso momento.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Amigas de su hija Grace, Claudia Murad, Sandra Santana, Chabe Luna, Dory Goitea, Lorena Sánchez, Sari Castillo, Marcela Gallo participan el falecimiento. Elevando oraciones para la Sra. Blanca.

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus amigos Roly Occhionero, Dory Goitea, Paula Occhionero, Miguel Acuña, Lucas Occhionero y Vanesa Ullúa participan con mucho pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ing. Héctor Angeleri y flia., participa y acompaña con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Vicente Cristina y su esposa Epifanía, sus hijos Lucia, Adriana, Silvia, Ana y Luis, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ana Cristina y sus hijos Juanjo, Puyu, y Pepe, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Miguel Ángel Farrán Serle, Aida Adur y sus hijas Aída y Ana Verónica, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Iber Goitea y Sra., participan y acompañan con profundo dolor a los familiares del querido Boni Becker. Ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Antonio Allende y Sra. participan y acompañan con profundo dolor a los familiares del querido Boni Becker. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Maria y Brigido Almada, sus hijos Blanca, Juan Carlos, Rubén y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Tomás Corona y flia., Ángel Corona y flia., Francisco Corona y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Boni. Ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sara Sauad, sus hijas Silvina, Cecilia y Anita, hijo político Alfonzo y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Graciela Sauad y familia; Norma Sauad y flia; Eduardo Sauad y flia; Sarita Sauad y flia. y Adriana Sauad y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Rafaela Cantos de Touriño, sus hijos Pancho, Ana María, Ricardo, Marina, Luis despiden al querido Boni por acompañar a toda su familia en tan doloroso momento.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Myriam L. Maza y María Angélica Maza de Alegre y familia participan su fallecimiento y gloriosa resurrección. Acompañan a Chabela, hijos y familia en estos momentos de dolor y en su memoria elevan una plegaria al Padre Eterno.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su compañero y amigo de la ex Agua y Energía Eléctrica; Juan Manuel Cisneros y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Los compañeros de la ex Agua y Energía Eléctrica; Lito Suarez, Mario Ferreyra, Héctor Manuel Braulio, Laureano Alderete, Juan Manuel Cisneros, Luis Rodríguez y Valentín R. González, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Asociación de Agrimensores de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del colega Ing. Bonifacio Becker. Ruegan oraciones en su memoria.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar con sus respectivas flias., despiden con pesar al gran amigo y compañero de la infancia, uniéndonos al dolor de su esposa e hijos y de la querida y bien recordada flia. Becker.

BECKER, BONIFACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Bienaventurados los puros y humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los cielos. Antonio Acosta y Norma Fernández; y José Luis Acosta y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus Hijos Ricardo, Roberto y Gustavo Trejo. Hija pol, Nora , nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Pareque de la Paz - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus hijos, sus nietos y hermanos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. Serv. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Fabiana Figueroa, su cuñado Ramón Oscar Alberto y su madre del corazón Ana de Alberto participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "En esta vida nunca te olvidaremos". Su hermano Victorio Figueroa, sus sobrinos Javier Figueroa y Laura Figueroa, su cuñada Rita Figueroa, su sobrina nieta, Antonella Valentina Figueroa participan su fallecimiento.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Siempre estarás en nuestro corazón. Su hermano Roberto Figueroa, sus sobrinos Cristian Figueroa y Micaela Figueroa, su cuñada Mónica Figueroa y su sobrino nieto participan con dolor su fallecimiento

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Fuiste ejemplo de vida". Su hermano Alberto Figueroa, sus sobrinos Juan Figueroa y Matías y sus sobrinos nietos Facundo y Thiago participan con dolor su fallecimiento.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Estás gozando en la presencia de Dios". Su hermana Lilian Figueroa, sus sobrinos Gabriela Moyano Crespo, Esteban Moyano Crespo y su cuñado Esteban Moyano Crespo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Gracias por tu solidaridad y compañía. Su hermana Mary Figueroa, sus sobrinos Romina Torres, Alejandro Torres, Florencia Batista y sus sobrinos nietos Morena Torres, Exequiel Torres y su cuñado Ramón Torres participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su amiga Marta Alicia Figueroa, Gabina Paz Figueroa, Carlos Martin Paz Figueroa, Rosario y Jazmín Ramírez Paz participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

FIGUEROA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Descansa en paz amiga querida, hoy el Cielo está de fiesta porque recibe a una gran mujer en el Reino de Dios". Tu amiga Gladys Coronel, sus papás Nena y Santiago, Omar y Lucca te despiden con mucho dolor y acompañan a su flia.

GARZÓN, ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. El curso de pesebres artesanales de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, acompaña en su dolor a nuestra compañera Teresita y flia., por el fallecimiento de su señor padre. Elevan oraciones en su memoria y por el descaso eterno de su alma.

IBÁÑEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus hijos Graciela, Viviana, Rita y Pepe, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus retos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORÁN, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposa Rosa, sus hijos Hugo, Gustavo, Sandra, Alejandra, h. pol., Susana, Alicia, Alberto, nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEDRAZA DE ARGAÑARAZ, CARMEN CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce y su hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, Ana María y sus respectivas familias participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Inés y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su sobrino Luis Eduardo Retondo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su sobrino Juan Domingo Retondo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Selva Rojas Alcorta de Alegre, sus hijos Adriana y Juan José con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Alejandro Muñoz y familia; y Pablo Muñoz y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposo Alberto y a sus hijos Sebastián y Damián en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Beatriz y Yolanda Costas participan con dolor el fallecimiento de la querida y respetada Lolita que nos honró con su amistad. Acompañan a la familia en el sufrimiento que genera su ausencia, sabiendo que vivirá por siempre en nuestro corazón. Descansa en paz Lolita.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Señor mío y Dios mío admítela a contemplar la luz de tu rostro y que brille para ella la luz que no tiene fin". Oramos en su memoria. Mi más sentido pésame el Ing. Alberto Spaini. Su amigo Ing. Aldo Bellumini.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Adriana Alegre Rojas y familia despiden con inmenso dolor a nuestra querida Lolita y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Acompañamos en su inmenso dolor a su hijo Sebastián; sus compañeros del colegio secundario, Ana, Fernanda, Laura, Eugenia, Natalia, Diego, Remigio, Fernando, Enrique, Sebastián, Daniela y Roberto.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Miguel Angel Farrán Serle y Aida Adur, sus hijas Aida y Ana Veronica, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alberto y flia., en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Carlos Herrera, Elsa Laitán de Herrera, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y piden al Señor resignación para su flia.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Rolo González, Norma Sauad y sus hijos Valerio, Valentina, Natalia y Andrea, participan con mucho dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ricardo Barbieri y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Elda Sánchez Colombo de Argibay participa su fallecimiento. Reciba su familia mi más sentido pesar. Descansa en paz.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, sus hijas María Elena, María Laura y María del Pilar y sus familias participan con gran pesar el fallecimiento de nuestra querida amiga Lolita, a quien recordarán con gran cariño y agradecimiento. Acompañamos a su familia en este triste momento. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Tus amigos que siempre te tendrán en sus corazones; Ing. Lidia Hallak, Dra. Carla Romano Hallak de Alvarado y flia., Dra. Maria Leonor Hallak y Dra. Marta Elena Hallak, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Gracias por tanta generosidad, por permitirme conocer y brindarme tanto aprendizaje. Siempre en mi corazón. Dra. Alejandra Eleán Collado.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Graciela Figueroa de Cianferoni, Juan Cianferoni y flia participan de su fallecimiento y acompañan en su dolor a Sebastián y Eugenia.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Dr. Ernesto Antonio J. Vital y familia, su hija Dra. Cecilia Eugenia Vital participan con profundo pesar el fallecimiento de la excepcional y brillante colega y hacen llegar su condolencias a toda su familia, rogando por su descanso en paz.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Aún recuerdo nuestros últimos diálogos y tus consejos, sobre justicia, injusticias y derecho. Permanecerás por siempre en mi memoria. Gracias. Tu ahijado Federico Guardo. Sus amigos Carlos Federico Guardo Flores, María Mercedes Hab y María, se despiden con gran dolor y ruegan a Dios fortaleza para Alberto y tus hijos.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Mercedes del Valle Sobrero participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su esposo e hijos en este difícil momento. Dios la tenga en la gloria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Omar Véliz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan sus plegarias en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Magui de Parnás e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván, Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta; Georgina Peralta Galván y Javier Bogni, acompañan con mucha tristeza a sus familiares y despiden a una gran abogada con quién era un lujo litigar. Elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Fernando Gonzalo Miranda y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Oscar Alberto Rusz y Haydée Salgado, participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Padre, y acompañan a sus hermanos Héctor y Licha y a toda la flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Raúl Espeche, su esposa Maria Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Los que participan con Aldo Pizzolito, su esposa María Eugenia Castro, sus hijos Virginia, Soledad y Valentina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la asesora legal y piden una oración en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Dr. Ignacio Catella y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Dra. Ángela Ruiz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. CPN. Roberto Soria, Lic. María Carreras, sus hijos Lic. Daniela Soria, Roberto y Facundo participan con dolor el fallecimiento de su dilecta cliente y esposa del Ing. Alberto Spaini. Ruegan una oración en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Daniel Olmedo, su esposa Meky y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alberto y sus hijos en este difícil trance. Elevan plegarias por su eterno descanso.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Antenor Álvarez participa su fallecimiento y acompaña a la familia en su dolor.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Juan José Alegre, Paula Jozami y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Martha Matach y su hija María Constanza Ponssa de Retondo participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos duros momentos. Elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Agustín Delacroix y familia despide con dolor el fallecimiento de su querida prima y ruegan oraciones a su eterno descanso. La Termas.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Pilar Falcione, Ignacio Sánchez y familia participan con mucho dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá". Lisardo Rodríguez, Chini y Nicolas Habra Fernández, participan con pesar su partida terrenal y agradecen a Dios el regalo de su generosa amistad, lo que perdurará por siempre. Acompañan a su querida flia. en estos momentos de dolor.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Dra. Dora Angélica González, participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su esposo, hijos, nietos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso y resignación para su flia.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Con profundo dolor me despido de una brillante colega y mejor persona que ha terminado su recorrido por este mundo. Lolita, ¡¡Gracias¡¡ por todos los momentos que con cariño y generosidad has sido luz en mi camino. Solo me consuela saber que comienzas una nueva vida al lado del Señor. Acompaño a tu familia en este difícil momento. Elevo oraciones en tu memoria. Hetty Pacheco.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. María del Carmen Botterón participa con mucho dolor el fallecimiento de su querida colega Lolita, a la que siempre recordaré por su pasión por el trabajo, su buen humor y sonrisa franca. Acompaño a su familia y elevo oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Néstor Fernando Zurita, su esposa Azucena Brunello y Helena Zurita y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Te recordaremos siempre Lolita. Descansa en paz.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Edgardo Fares y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en su pesar a los familiares por tan irreparable pérdida y elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. María Cristina Camus de García y esposo Carlos Alberto García participan con gran dolor el fallecimiento de su querida amiga Lolita, con tantas cualidades humanas y profesionales. Acompañan afectuosamente en este difícil momento a su esposo, hijos y demás familiares.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Jorge Siman, Silvina Nasif Saber, sus hijos Camila y Chafi; participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Dra. Lolita quien estará en nuestros corazones por siempre por su inmensa generosidad y bondad. Ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Autoridades, docentes, no docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Liliana Diodato y Juan Carlos Medina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Dr. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Enrique Sarquiz, su señora Cristina Ríos e hijos y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Teresa Graciela Peralta, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Lolita y ruegan al señor oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. María Martha Coronel Gallardo y Ricardo Miguel Llapur (h) participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia y elevando oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Mario Ángel Cavallotti, su esposa Mirta Povedano, sus hijos Patricia, Paola (a), Alejandra y Alejandro participan con gran dolor el fallecimiento de su vecina. Acompañan a toda la familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SAIEG, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/18|. Julio Daher, su esposa N. Teresita Cuba, sus hijas Lic. Andrea María, Dra. Carolina y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oración a Nuestra Señora Virgen de la Merced.

SILVA, FEDERICO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Sus bisnietos Camila, Héctor, David, su hija política Elizabeth, sus cuñados Clementina Silva, sobrinos y sobrinas. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Negro, Chicha, Mecha y Betty, acompañamos a nuestra querida familia Trejo por tan dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Marta González e hijo, Teresa Aliende, y Alejandra Jiménez e hijo, acompañan a la flia. Trejo, vecino de toda la vida en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. El curso de pesebres artesanales de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, acompañan en su dolor a Suky y flia. por el fallecimiento de su querida hermana. Que Dios la tenga en su gloria.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Delia, Daniel, Elsa, Carlos Alfredo y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Julio César Rodríguez y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Los hermanos políticos de su hermano, Dr. José Rodolfo Trejo: Juan Carlos Gómez, Blnca Josefina Pellene, Julio Esteban Gómez Pellene, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su esposa María Rosa Domínguez; hijos Walter, Tito, Estela, Javier; h. pol. Rita, Bárbara, Carolina, Daniela; nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su esposa Rosa Domínguez, sus hijos Walter, Tito, Javier y Estela, sus nietos y bisnietos Cristian, Fabiola, Romina, Fati, Rocio, Mahia, Juri, Lucca, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano (S/v).

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su hijo Javier, Daniela, Carolina, Mahia, Juriel y Lucca participan con dolor su fallecimiento.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su hijo Walter y su esposa Rita, y nietos Cristian, Fabiola, Romina y Fátima participan con dolor su fallecimiento.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su hijo Tito, su hija política Barbará García Pérez, su nieta Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su nieto Cristian, su esposa Milena y bisnietos Elena, León y Hali participan con dolor su fallecimiento.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Sus primos Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus sobrinos Claudia y flia., Alfredo y sra.; Maria Alejandra, Omar y flia., Vladimir participan con hondo pesar su partida y elevan oraciones por su descanso.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Elvia Gerez de Llado, sus hijos Elsa, Analia y Osvaldo con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Fliares. de su primo Tito, Nélida Elias, sus hijas Griselda, Mariana y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones a su memoria.

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Jesús resucitó y te llevó a su Reino. Ramón: te recordaremos siempre por tu gran gesto de cariño y bondad. Tu hna. pol. Dora Taboada Sosa, sus hijas Roxana, Graciela, Maríanella, Thiago y Sara Taboada de Carabajal. Participan con profundo dolor y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno.

LLORENTE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Profundo dolor ante tu inesperada partida. Acompañamos a tu querida hija y su flia. en tan difícil trance. Familia Santillán Komornicki.

LLORENTE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Jorgelina de Sandoval, sus hijas Sonia y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento de su querida amiga Normita. Ruegan una oración a su memoria.

LLORENTE, NORMA q.e.p.d.) Falleció el 29/3/18|. Con inmenso dolor participamos tu partida querida amiga. Que descanses en paz en la Gloria del Señor. Irma de Dib y familia.

RUIZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció´el 1/4/18|. Madre nos dejaste lo mejor en la vida fuiste una gran mujer, un ejemplo a seguir. Todos aprendimos de lo que sembraste, siempre estarás en nuestros corazones. Sus hijos Yolanda, Rosa, Adrian, nietos y bisnietos políticos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUIZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció´el 1/4/18|. Descansa en paz, su hermana Yolanda Ruiz, sus hijos Tete, Chichí, Negro, Gringa y Silvia Rodini, con sus respectivas flias., acompañan a sus familiares en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CELIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de la localidad de Choya participa con dolor el fallecimiento de la abuela de la profesora de esta casa de estudios, Romina Cardozo. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

GUZMÁN, ANTONIA ASCENSIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su esposo Pedro Pereyra, sus hijos Jacinto, Isabel, Daniel, Alberto; h.pol nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio Cristo Redentor Fernández Cob, IOSEP- SERV. REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Dr. José Nicolás Ross e hijos acompañan a Silvina y familia con pesar en el fallecimiento de su padre y ruegan una oración por su eterno descanso.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. María Mercedes Lavaisse participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Silvina y acompaña a su familia por la pérdida irreparable. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Ruega una oración en su memoria.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Chiqui Vila, Nancy Silva Neder y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Directores, docentes y Técnicos del Departamento Académico de Mecánica (UNSE) participan con gran dolor su fallecimiento, y acompañan a su hija Silvina en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIGALI, BERNARDINO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán y familia participan con gran dolor su partida y acompañan a su hija Silvina y familia en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, sus hijas Adriana y Judith Anelli, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 7 meses de su fallecimiento.

KLEMBA, YOLANDA (YOLI) q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Su hija Analía, su hijo político Diego, su nieto Jerónimo, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Piden oraciones a su memoria.

KLEMBA, YOLANDA (YOLI) q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus hijos Fernando y Analía, sus hermanos Eva, Tita y Pibe, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones a su memoria.

LANDRIEL, NILDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18 en Monte Grande (Pcia. de Bs. As)|. Descansa en paz hermana querida. Tu corazón estará por siempre con nosotros. Sus hermanos Dora, Juan Carlos, Mirtha, Víctor, Aníbal, Mabel, José María, Jorge, Fernando y sus respectivas familias, renovaran hoy a las 20 hs en la capilla de Santa Rita sus ruegos a Dios implorando por el eterno descanso de tu alma.

MANSILLA DE MIRANDA, ELISA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/10|. Mamá ya hace 8 años que el Señor te llevó a la par de Él y tu partida fue un duro golpe en nuestras vidas. Te extrañamos mucho, pero siempre te llevaremos en nuestros corazones. Madre querida, gracias por tu enseñanza, gracias por todos los que nos brindaste. Que descanses en paz, madre querida. Su esposo José, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita.

YRATCHET DE RIACHI, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/12|. Han pasado seis años de tu partida a la Casa del Padre, goza de la vida eterna en los brazos de Jesucristo. Tus hijas que te aman, invitan a familiares y amigos a la misa que en tu memoria se celebrará en la iglesia La Merced a las 20 hs.

ARAUJO, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Mary, su hijo Omar, hija política Susy, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse 1º aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MIRANDA, NELSON ADRIÁN (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/11|. Hijo hoy se cumplen siete años de tu partida con Dios. ¡¡¡Cómo pasó el tiempo!!! Pero no curó las heridas que nos dejaste querido gordo. Mi dolor sigue intacto. Te extrañamos como el primer día. No estás con nosotros físicamente pero ni un solo día dejas de estar en nuestras vidas, en la casa, en nuestras conversaciones, cada cosa nos recuerda a vos. Yo y tus hermanos siempre tenemos una pregunta sin respuesta. ¿Porqué hijo mío? La vida es así Dios dispone de nuestras vidas, seguro necesitaba un ángel a su lado. Sé que Él te cuida mucho, aunque en mi corazón quedó el dolor para toda la vida. Hijo querido aprendí a abrazarte y recibir abrazos en tus hermanos, a sentirte sin verte, a acariciarte sin tocarte, a esperarte en una señal a caminar mirando el cielo, porque yo sé en la estrella que estás vos. Gordito y aunque aprendí que había que seguir mis brazos de madre aún te anhelan, mamá aún te espera. Descansa en paz hijo querido. Tu mamá Olga, tus hermanos Sole, Vane y Ariel, tus sobrinos, tus hijos, tu cuñado, tu prima Erika invitan a la misa que se oficiará hoy en parroquia Inmaculada Concepción de Frías a las 20 hs.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

QUINTANA, ALFREDO JOSÉ LUIS (Tte. 1º R) Falleció el 3/4/90|. Papi hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partida. Hoy hace 28 años que no te tenemos físicamente, pero cada día te recordamos y te extrañamos muchísimo. Tus hijos que te amamos: Quintana Alfredo Manuel, Quintana Cabezas María Carlota y tus nietos Cuqui, Juan y Carlota. Gracias por todo lo hermoso que nos has dado.