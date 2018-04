El PJ dialoguista quiere organizarse para 2019

03/04/2018 -

En la previa de la reunión de senadores y diputados del PJ que se realizará este viernes en Gualeguaychú y que motoriza Miguel Ángel Pichetto empezó a especularse sobre las eventuales presencias y ausencias.

Según Pichetto, el espacio que se reunirá en Gualeguaychú tendrá como protagonistas a "los senadores y diputados que están en la búsqueda de un espacio de cara a 2019", dijo al diario Clarín.

El rionegrino niega que el encuentro haya sido pensado como una "contracumbre" de la que el mes pasado organizó el kirchnerismo en San Luis.

"Lo nuestro no será un acto político en un gimnasio, si no el debate y la construcción de ideas. Esta propuesta no tiene nada que ver con lo que expresó el kirchnerismo, sobre todo el ligado a sectores de La Cámpora, en los últimos cuatro años. Esta es una propuesta más horizontal. Tenemos que construir un espacio más interrelacionado con los sectores económicos y productivos".

Pichetto aseguró que los gobernadores nunca fueron convocados. "En esta primera etapa decidimos cuidarlos y no invitarlos. Si no los invitas nunca podés contar si fueron o no. En próximos encuentros, cuando vayamos a otras provincias iremos avisándoles. Queremos construir un espacio propio que no tiene nada que ver con candidaturas, eso vendrá después", concluyó.