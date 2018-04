Patagonia ganó con dos libres de Daniel Nubié en el epílogo

03/04/2018 -

Patagonia se dio el gusto de vencer anoche por 79 a 78 a Nicolás Avellaneda, campeón defensor de Mayores, en uno de los partidos que abrió la séptima fecha del Apertura que organiza la Capitalina.

El juego se definió con dos lanzamientos libres de Daniel Nubié. También se destacaron Ricardo Miranda y Nicolás Montoya.

En el restante cotejo de anoche, Normal Banda venció como visitante a Independiente por 65 a 47, en la categoría Infantiles.

Esta noche jugarán: Colón vs. Newbery, en Infantiles y Juveniles; Juventud vs. Red Star, en Infantiles y Juveniles; Independiente vs. Belgrano Blanco, en Infantiles y Cadetes.