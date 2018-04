Fotos Adolescente murió por sobredosis e investigan al director de la escuel

La misteriosa muerte de una adolescente conmociona la ciudad de Bahía Blanca. Un hombre, en un automóvil Gol Trend, abandonó el cuerpo de Mariana Sol Bruna, de 16 años, en la guardia del Hospital Español, en Bahía Blanca. Según indicaría los primeros datos de la autopsia, la menor falleció producto de un edema pulmonar agudo y un shock cardiogénico, producido por una sobredosis, aunque aún se desconoce de qué sustancia. El fiscal de la causa confirmó que la víctima no presentaba signos de violación en su cuerpo, aunque sí se hallaron rastros de una relación sexual previa a la muerte. Por la muerte de Mariana hay un detenido, quien fue identificado como Luis Nicolás Martínez (28), quien dejó el cuerpo de la joven en el hospital. Según la investigación, existe una filmación, de las 4 de la mañana, en la que se ve a Martínez saliendo de un cajero automático, acompañado por Mariana. En las últimas horas, el fiscal Mauricio Del Cero ordenó allanar un inmueble del sospechoso, en el que la víctima habría estado la noche anterior a su deceso. Según se supo ese departamento es alquilado por un director de escuela, que pertenece al gremio Suteba. Allí se secuestró una cantidad no especificada de marihuana y otros elementos importantes para la causa. En base a los testimonios recolectados se comprobó que en ese lugar hubo una fiesta y que la menor habría concurrido junto con Martínez. Por el momento no se pudo comprobar si estuvo presente el docente. Además, se investiga si el inmueble era usado para vender droga.