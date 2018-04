Un trastorno neurobiológico que se manifiesta durante los primeros tres años y que perdurará todo el ciclo vital

03/04/2018 -

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital.

Los síntomas fundamentales del autismo son las deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

Los indicios que pueden ser indicativos del TEA en los niños son:

En el jardín de infantes y en la escuela hay falta de interés por los otros niños; no comparten intereses (no acostumbran a señalar con el dedo aquello que les llama la atención para compartirlo con los demás); ausencia de juego simbólico (dar de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar a coches como si fueran de verdad, etc.); se establece poco contacto visual y no observan la expresión de la cara del interlocutor cuando juntos están viendo alguna cosa inusual. No acostumbran a realizar la sonrisa social.

Su lenguaje, si existe, es literal (no entienden las bromas, los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas); evitan el contacto físico o les gusta más bien poco. Acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor; reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que puede hacer sospechar de un déficit auditivo.

Presentan intereses inusuales. Además, son repetitivos y no compartidos; pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar de puntillas, entre otros. Los que presentan más nivel intelectual, notan que son diferentes y no entienden qué les pasa. Son la pieza del rompecabeza que no sabe acoplarse en el tablero social.