"No alcanza con el cambio", afirmó Urtubey, al distanciarse del Gobierno

Fotos PASOS. "No especulo con el futuro. Dios dirá cuál es mi destino".

03/04/2018 -

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reivindicó su buena sintonía con el Gobierno nacional, pero también cuestionó a la administración de Mauricio Macri , al afirmar que "no alcanza con el cambio", sino que "hace falta la transformación".

"Me interesa más tirar abajo la puerta del atraso que tocar timbres; no todas las casas tienen timbres, pero muchísimas tienen necesidades que se solucionan trabajando, no quiero pobres resignados", sentenció Urtubey, durante el discurso de inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura salteña.

El mandatario provincial tomó distancia de la Casa Rosada, al cuestionarle su política de permanente enfrentamiento con el kirchnerismo.

"La palabra grieta es una tragedia que no debe ser naturalizada. No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra otro. Se trata de avanzar el uno con el otro", afirmó Urtubey.

"No especulo con el futuro. Dios dirá cuál es mi destino, que seguro se mantendrá por siempre en el peronismo y peleando por Salta. Uno no renuncia a lo que ama, pelea por lo que ama", dijo.