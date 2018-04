Elisa Carrió volvió a marcar diferencias y lanzó duras criticas en contra del ministro Garavano y Angelici

Fotos REFLEXIÓN. "No tengo ninguna relación ni la voy a tener con el ministro Garavano", señaló la legisladora Elisa Carrió sobre el funcionario nacional.

03/04/2018 -

La diputada nacional Elisa Carrió ratificó sus críticas al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al presidente de Boca Juniors y amigo personal de Mauricio Macri, Daniel Angelici.

"No tengo ninguna relación ni la voy a tener con el ministro Garavano. Cuando le ofrecí a mi mejor abogada para querellar a los que encubrieron a la Amia, tuvo que renunciar. Es un poste de la Argentina, un poste político. Le perdí todo tipo de respeto porque esas cosas no se hacen", enfatizó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la interna con el ministro.

Al hablar de la Justicia, Carrió lanzó nuevos dardos contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al respecto sostuvo: "(A Macri) le han mentido (Ernesto) Sanz, (Ricardo) Gil Lavedra y el propio presidente de la Corte. Dos años tardó, pero se dio cuenta".

"Lorenzetti lo que siempre quiso ser es presidente, por la vía de facto o por elecciones, pero no va a ser jamás, por eso insisto tanto. Él llama a todos, pero ¿a mí me va a amedrentar?, a los corruptos no hay que tenerles miedo jamás", señaló.

"Y lo otro en la Justicia que también molesta es Angelici. La que lo denunció (por operar en los tribunales de Comodoro Py) fui yo, no lo denunció el resto", subrayó la legisladora y si bien dijo que "el gobierno no tiene un operador judicial", manifestó que el presidente de Boca "se mete". Al ser consultada sobre qué hace Macri ante sus reclamos, sostuvo que "escucha, y a veces hace caso y a veces no".