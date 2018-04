Con el "cuchillo entre los dientes"

Fotos CLAVE. Ramón Clemente será fundamental para recargar la pelota en el juego interior.

03/04/2018 -

Olímpico quiere seguir escalando posiciones en la tabla, pero deberá mostrar su carácter esta noche en el estadio Vicente Rosales, donde enfrentará a Quilmes de Mar del Plata.

El equipo bandeño atraviesa su mejor momento en la competencia y lo confirmó en Río Gallegos, donde ganó su último juego ante Hispano Americano (101 a 85), con una gran actuación colectiva.

El conjunto cervecero, en cambio, viene de perder en el Ciudad ante Quimsa (86 a 60), en una floja producción, en la que fue de mayor a menor.

La última vez que se enfrentaron, el 17 de diciembre del año pasado, Olímpico perdió ante Quilmes 90 a 80, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Esa noche, el equipo de Adrián Capelli tuvo muchos problemas para contener a Eric Flor, que es el jugador más importante de la plantilla cervecera.

En Olímpico se producirá el regreso de Rodney Green, quien no jugó ante Hispano debido a una lumbalgia. La presencia del alero estadounidense será fundamental para estirar la rotación y para generar situaciones de uno contra uno.

Quilmes, en cambio, no podrá contar con Omar Cantón por tercer juego consecutivo, lo cual será una ventaja para el "Negro" bandeño, que deberá recargar la bola en la pintura para aprovechar la fortaleza física y los centímetros de Justin Williams, Ramón Clemente y Damián Tintorelli.

También será importante acertar con el encargado de defender a Eric Flor, que es un jugador de enorme jerarquía individual. Dionte Christmas y Rodney Green son los candidatos.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: 21, Instituto vs. Peñarol y Obras (Lockett) vs. San Lorenzo (Aguirre y Deck); 21.30, Regatas vs. Weber Bahía.