Los salarios y la pauta del 15%

03/04/2018 -

Consultado si este año los trabajadores cuyos gremios pauten salarios de 15% perderán poder adquisitivo, el economista sostuvo que "eso lo anticipé en febrero, cuando fui a la marcha de Moyano, allí dije que la intención del Gobierno era apretar a sindicalistas que estaban sucios para que entreguen la cabeza de los trabajadores a cambio de su libertad".

Indicó que "aquellos que pactaron a 15% sin cláusula de ajuste, entregaron la cabeza de trabajadores para preservar sus privilegios. El Gobierno adhiere a la estupidez keynesiana donde cree que los precios se determinan con un margen de ganancia sobre los salarios, por eso el Gobierno salió a apretar a Moyano para que entregue la cabeza de los trabajadores y por otro lado Cabrera apretó a empresarios para que no busquen ganar dinero". Añadió que "querer ganar plata en la Argentina pareciera que es un pecado, nos matan a impuestos. Es imposible invertir y como si todo esto fuera poco hay un déficit fiscal colosal y con un contexto internacional donde suben las tasas de interés, entonces me parece que enamorarse de esa media verdad que se enamora este gobierno es peligroso". "Si se cree -añadió- que las cosas están bien, no tomarán medidas para corregir el rumbo y si no se corrige, terminamos en una nueva crisis".