Centurión habló de su expulsión

03/04/2018 -

Ricardo Centurión fue expulsado el domingo por el árbitro Germán Delfino ante Belgrano de Córdoba por la Superliga y todo el mundo habló. Incluso el propio jugador que confesó que todo se originó a partir de una discusión.

"Fue una discusión, le manifesté que en todas las divididas estaban cobrando para Belgrano y ese foul que le cobró a Leo Sigali no tenía sentido. Se lo tomó a mal y me echó. En ningún momento lo insulté ni lo mandé a la mierda. No va a querer hablar porque él sabe que se equivocó", dijo el volante ofensivo.