Trump da por muerto el plan Daca que protege a los "soñadores"

Fotos PRESION. Donald Trump volvió a exigir la salida de 690.000 indocumentados que están protegidos por el plan Daca.

03/04/2018 -

WASHINGTON, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el programa Daca, que protege a cientos de miles de jóvenes indocumentados de la deportación, está "muerto", al tiempo que urgió a México a frenar sus "caravanas" de emigrantes hacia territorio estadounidense.

"Daca está muerto porque a los demócratas no les importa o no quisieron actuar. Ya no funciona. Debemos construir el muro y asegurar nuestras fronteras con legislación adecuada. ¡Los demócratas quieren que no haya fronteras, y de ahí las drogas y el crimen!", sentenció Trump en su cuenta de Twitter.

El jefe de la Casa Blanca confirmó así su drástico giro sobre el Daca, ya que hasta ahora había insistido en que quería una solución para los jóvenes indocumentados acogidos a ese programa, conocidos como "soñadores" y había culpado a la oposición demócrata del bloqueo de las negociaciones.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) fue proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017), pero Trump ordenó que expirara en marzo de este año, cuando amparaba a 690.000 personas, decisión que está bloqueada en los tribunales.

Grupos de legisladores republicanos y demócratas presentaron en varias ocasiones a Trump propuestas para dar una solución a los "soñadores", pero el gobernante no aceptó ninguna de ellas porque no contenían suficiente dinero para su controvertido muro con México o porque no acababan con el actual sistema de reagrupación familiar.

Además, Trump reiteró sus críticas al gobierno de México al apuntar que tiene "el poder absoluto" de frenar las "caravanas" de centenares de centroamericanos que, dicen, viajan a través del vecino del sur rumbo a Estados Unidos.

"México debe pararlos en su frontera norte, no dejar que pasen a nuestro país", subrayó Trump.