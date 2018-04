Natacha amenazó con destrozar a famosos

03/04/2018 -

Natacha Jaitt volvió al centro de la escena. Primero, fue por el affaire con Diego Latorre, y las esquirlas aún rozan al exfutbolista y a ella. Ahora, la mediática volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de sus fuertes acusaciones realizadas en el programa de Mirtha Legrand.

Uno por uno, Jaitt fue respondiéndole y lanzando fuertes críticas vía Twitter a aquellos que cuestionaron su polémica participación en el programa de Mirtha Legrand (El Trece), donde asoció -aparentemente sin pruebas- a periodistas, políticos e importantes figuras del medio con la investigación por abusos denunciada por el club Independiente.

Muchas figuras la criticaron fuertemente, al igual que a la diva y su producción, encabezada por Nacho Viale, por haberle dado ese lugar a la mediática.

Entre ellos, estuvieron Alejandro Fantino, Enrique Pinti, Luis Novaresio, Carla Peterson, Mercedes Ninci, Luis Majul, Carlos Monti y Jorge Rial.

Novaresio, entre la pedofilia y la zoofilia

Jaitt le dedicó fuertes mensajes. "Quiero solidarizarme con mis compañeros que fueron injustamente agredidos y sin ningún tipo de prueba", dijo Novaresio en su ciclo "Debo decir" (América). Y él fue la primera nueva víctima de la mediática, que siguió lanzando acusaciones para todos lados.

"Te estimaba @luisnovaresio... qué lastima. Te cuidé y no te nombré en la lista. Para no entorpecer la causa... Sé que esto lo haces por miedo. Y está bien, estás enfermo de pedofilia", arrancó Jaitt y siguió con tono amenazante: "Todo saldrá a la luz, muy pronto. Mientras seguí teniendo sexo con tu pobre gatito (zoofilia)".

A Ninci la trató de "inútil"

Luego, siguió con Mercedes Ninci, con quien se había enfrentado en vivo en el programa de Mirtha. "Darle micrófonos a esta mujer y no frenarla fue muy triste", lamentó la periodista y la mediática contraatacó: "Triste es que seas cómplice de pedofilia, abusos a las prostitutas de dptos. y de la calle, etc. Amiguita de Vera y encima NO seas periodista de verdad. Rajá de los medios, como te sacan de todas partes por inútil".

Peterson y el "grupete del bar Milion"

También Carla Peterson cayó en la volteada. Mientras se desarrollaba el programa de Mirtha y Jaitt denunciaba a diestra y siniestra, la actriz tuiteó: "Nos merecemos más respeto". "Vayan a un corte y pidan disculpas". "Apaguen sus televisores".

Esto llegó a los oídos de Natacha, que le respondió a la actriz con un golpe bajo muy doloroso. "Ojalá no abusen de tu hijo y tengas que pedir disculpas vos. Ojo conmigo, te conozco del grupete del bar Milion cuando... mejor me callo. Ojo".

A Majul le aconsejó que mire su celular

"Vengan de a uno", siguió en Twitter y continuó con Luis Majul, que había dicho que las denuncias de la mediática podrían entorpecer el avance de la causa. "Perdón @majulluis. No voy a joder la causa. Lo único que te digo majulllll es que antes de hablar mires tu celular y hables con tus amigos personales", desafió.

Rial y los "sobres de C.López"

Tanto en "Intrusos" (América, a las 13) como en "Pamela a la tarde" (América, a las 15.30), también repudiaron el rol de Natacha en la mesa de Mirtha y ella salió con todo.

"Ah... @rialjorge no te llamaron aún por los sobres de C. López? besos", posteó, luego de escuchar al conductor decir que ella y "Nacho" Viale serían citados por la Justicia por injurias.