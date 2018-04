Jey Mammon y Flor de la V "lavaron" sus trapitos sucios en la TV

Fotos Jey le sacó en cara a Flor la poca participación que le daba en "La Pelu".

El actor y humorista, Jey Mammon estuvo como invitado en el programa de Ángel De Brito, adonde se encontró con Florencia de la V, con quien terminó su relación laboral en malos términos en el 2012.

"La última vez que vine a este programa, el año pasado, la hice mier... Así que... ¡Tal cual, dice Florencia! Podemos hablar del tema", lanzó Jey, con su característico humor ácido, según reflejó Ciudad. Y De la V no tardó en reaccionar: "Largan pestes y después vienen a pedirte disculpas". Ahí fue que lo que parecía una reconciliación, se transformó en la profundización del conflicto, ya que Mammon aclaró: "¡No, no pido disculpas, eh! No pido disculpas, no".

Fue cuando la otra panelista, Mariana Brey, saltó en defensa de su colega: "Flor es muy buena compañera, así que algún problemita tendrías vos". El comentario le sirvió al humorista para sumar la crítica: "Puede ser que en esta gestión sea muy buena compañera, y está muy bien".

Jey contó luego que se sintió dejado de lado por Florencia cuando compartían el programa "La Pelu", en Telefé.