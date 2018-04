Obispo reveló que acordó con narcos para que no maten a candidatos

03/04/2018 -

CHILPANCINGO, México. Un obispo mexicano reveló que pactó con líderes criminales del Estado de Guerrero que no maten candidatos durante la campaña para las presidenciales de julio.

Los criminales pidieron a cambio que los políticos no repartan dinero para comprar el voto, cumplan con sus promesas de campaña cuando llegan al poder y hagan obras en las comunidades.

"Yo les pedí que no hubiera más asesinatos de candidatos y ellos me prometieron que iban a evitar esto, que iban a dejar una elección libre y que no se iban a meter", confesó el obispo Salvador Rangel Mendoza, que dirige la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, una de las más violentas del país.

"Ellos hicieron ese compromiso conmigo y espero que lo respeten. Yo espero que sí", apuntó a periodistas después de oficiar misa en la ciudad de Chilpancingo.