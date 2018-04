Ducati quiere cortar el dominio de Honda y Yamaha en Las Termas

Hoy 08:13 -

El próximo fin de semana, el circuito de Las Termas de Río Hondo recibirá el GP de Argentina, segunda prueba de la temporada, en donde dos marcas han brillado con luz propia desde que se estrenó en MotoGP en el año 2014: Honda y Yamaha.

La igualdad es casi total entre los del ala dorada y la fábrica de los diapasones: empatan en victorias (2) y dobletes (uno cada marca); Honda domina con 6 podios contra los 5 de Yamaha.

En cuanto a las poles, Marc Márquez instauró una tiranía en Santiago del Estero desde 2014 con 4 poles consecutivas que por ahora nadie ha sido capaz de derrocar.

Si repasamos cada una de las temporadas, vemos que el escalón más alto del podio siempre lo han alternado Honda y Yamaha: doblete de Honda en 2014 con Márquez y Pedrosa, victoria de Rossi en 2015 (su polémico triunfo tras el toque con Márquez), triunfo de Márquez en 2016 y doblete de Yamaha la temporada pasada con Viñales y Rossi.

Pero hay un equipo que este año parece mejor posicionado que nunca para romper el dominio de Honda y Yamaha. Y ese no es otro que Ducati. Los de Borgo Panigale ya presentaron su candidatura al título el año pasado y esta temporada no van a esconder ni una sola carta desde el principio, tal como vimos en el GP de Qatar con la victoria de Dovizioso. El italiano sabe que es una pista en la que puede sufrir con respecto a Márquez, pero con unas Yamaha que parecen no estar atravesando su mejor momento, sin duda Dovi es el mejor candidato para presentar batalla a las Honda.

Además, ya sabe lo que es lograr buenos resultados en Las Termas de Río Hondo. Quedó segundo en 2015 y rozó el podio en 2016 cuando iba segundo a dos curvas de la meta, pero un impacto de su compañero Iannone le dejó 13º y rompió el sueño de Ducati de ver a sus dos pilotos en el podio. Es cierto que la irregularidad también ha sido una constante para Dovi en este trazado con su 9º puesto en 2014 y su cero del año pasado, pero también que el binomio entre el italiano y la Desmosedici es el más en forma del momento.