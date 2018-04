"Pipa" Higuaín: "A los jugadores de nivel superior se les exige mucho más"

Fotos Jorge Higuaín, el padre de Gonzalo Higuaín

Jorge Higuaín, el padre de Gonzalo Higuaín, habló con “El Larguero” de la Cadena SER, de España, sobre las críticas contra su hijo, del partido de cuartos de final ante la Juventus y la manera en la que salió del Real Madrid, hecho por el que culpa al presidente, Florentino Pérez.

Fallo con Argentina: "¿El fallo del otro día ante España? Todos los delanteros fallan, es parte del juego".

Contra la Juve a doble partido: "Es un partido de alto nivel. El Real Madrid es un emblema en la Champions League porque es el equipo que más tiene. De conseguir un buen resultado la Juventus iría con otra mentalidad al Santiago Bernabéu. Da igual que sea a partido único o a doble partido, nunca es fácil".

Los mejores reciben críticas: "A los jugadores de nivel superior se les exige mucho más. A Benzema se le está criticando constantemente y a Cristiano Ronaldo hace nada también le criticaban. Desde hace años Higuaín, Benzema, Cavani, Lewandowski... son los nueve de referencia y se les critica a menudo".

Messi: "A Messi también le han criticado muchísimo. Argentina es un país muy agradable pero pasa de todo con el gobierno, con los hospitales... injusticias de todo tipo y no pasa nada. Falla un jugador y parece que se acaba el mundo".

Críticas en Argentina: "El periodismo a veces tiene la autoridad de poner y quitar jugadores o técnicos. Y por ahí no han tocado un balón en su vida. Eso es lo que molesta".

La salida de Higuaín del Madrid: "Me dolió la manera de la que salió del Madrid. Son cosas de los presidentes de turno. Seguramente no le caería muy simpático. Creo que podrían haber hecho muchas más cosas Benzema, Cristiano y Gonzalo juntos. Se hubiesen cansado de tener éxito juntos. Cuando formaban el trío fueron una de las delanteras más goleadora del Madrid. Higuaín podría haber seguido más tiempo en el Real Madrid".

No hablan antes de un partido: "Los días previos no hablo con mi hijo porque a mí no me gustaba hablar con mi padre de cosas de fútbol el día antes. Es agregar una carga extra. Después hablamos".

El jugador es consciente cuando falla: "Cuando las críticas son constructivas y se pueden sacar cosas positivas... El jugador sabe que jugó mal, no hace falta que se lo digan, pero cuando escucha las críticas puede mejorar".