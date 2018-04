EE.UU.: varios heridos en tiroteo en la sede de YouTube

Fotos Varios heridos en tiroteo en la sede de YouTube en California

Hoy 18:53 -

La policía confirmó que respondía a un "tiroteo activo" en las oficinas de YouTube en California, al tiempo que imágenes mostraban en la televisión local la evacuación de las instalaciones.

"Estamos respondiendo a un tiroteo activo. Por favor mantenerse alejados" del área donde están las instalaciones de esta compañía propiedad de Google, escribió en Twitter la policía de San Bruno.

Google tuiteó por su parte: "Estamos coordinando con las autoridades y proveeremos información oficial (...) tan pronto esté disponible".





LIVE: Law enforcement gives statement on shooting at YouTube headquarters. https://t.co/yncPF5IgBJ — ABC News (@ABC) 3 de abril de 2018