CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Abril 2018
Por El Liberal
Hoy 21:50 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - CON MÓVIL
DESDE TERMAS DE RÍO HONDO
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.15 MAR DE AMORES
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - CON MÓVIL
DESDE TERMAS DE RÍO HONDO
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.45 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. QUILMES
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF 1
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 FANÁTICAS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
22.30 SÁBADO SAGRADO
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B
16.30 LA OVALADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 ANTES DEL ATARDECER
07.43 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA FAMILIA
09.22 MI GRAN OPORTUNIDAD
11.18 PEQUEÑOS AVIADORES
13.26 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR
15.20 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER TIPO
18.02 MI GRAN OPORTUNIDAD
19.58 NUEVAMENTE AMOR
22.00 SIEMPRE ALICE
23.52 PODER Y TRAICIÓN
TCM
06.37 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.17 LA NIÑERA
09.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.47 LA NIÑERA
11.12 LA NIÑERA
11.37 CASPER
13.26 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
16.04 CALLES DE FUEGO
17.46 HALCONES DE LA NOCHE
19.34 MOMENTO CRÍTICO
22.00 MÁXIMO RIESGO
23.54 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
TNT
06.00 EL CIELO EN TU MIRADA
07.45 60 SEGUNDOS
09.49 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
11.52 AVIONES
13.28 SOMBRAS TENEBROSAS
15.35 SALVANDO AL SOLDADO PÉREZ
17.30 MI VILLANO FAVORITO 2
19.26 EN EL BOSQUE
22.00 LA CENICIENTA
00.08 UNA LOCA ENTREVISTA
UNIVERSAL CHANNEL
06.30 IT TAKES A KILLER
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
11.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
12.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
13.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
14.45 IT TAKES A KILLER
15.15 CLOCKSTOPPERS. DETENER EL TIEMPO
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
22.00 LUCIFER
23.00 LUCIFER
24.00 FURIA CUBANA
01.55 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
10.05 UNA DIVERTIDA HISTORIA
12.15 WALTER
14.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA
16.00 DE MENDIGO A MILLONARIO
18.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
21.00 JOHNNY ENGLISH
22.50 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
01.05 JOHNNY ENGLISH
A DÓNDE IR
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (Cmdte. CÓRDOBA 456)
*LA PEÑA DEL RANCHO LLEVARÁ AL ESCENARIO, A PARTIR DE LAS 22.30, A LOS CANTORES, LOS INFANTE, ROMANZA, GRAN GRUPO ERA, LOS DEL VINALAR, SOL NACIENTE Y NUEVO SOL.
INVITADO ESPECIAL: LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
* SÁBADO 7, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTARÁ SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, ACOMPAÑADA POR FRANCO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y JUAN PABLO BARQUÍN. INVITADOS: RAMÓN ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS FARÍAS, CÍRCULO DE VOCES HUALINA, Y SOLES Y LUNAS.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN DOMINGO PERÓN)
* EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.
FÓRUM (PERÚ 511)
*VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
SHERLOCK GNOMES (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/04 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO (3D):
AVENTURA (ATP)
04/04- 18:15 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
04/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
READY PLAYER ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
04/04-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
04/04 -16:00, 18:00
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
04/04- 20:00 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO(2D):
AVENTURA (ATP)
04/04 - 22:40 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA (ATP)
04/03 - 16:30, 18:20
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP)
04/04 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/04 - 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
04/04-19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION (+13 AÑOS)
04/04 - 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
READY PLAYER ONE APTA13
AÑOS ESTRENO
Castell. 2D: 22:40 (Todos los días)
Castell. 3D 20:00(Todos los días)
UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP
ESTRENO
Castell. 2D: 17:40- 20:20 (Todos los días)
MARÍA MAGDALENA APTA 13 C/ RESERVA
Castell. 2D 22:50 (Todos los días)
SHERLOCK GNOMES ATP
Castell. 2D: 17:10-
19:05-21:00 (Todos los días)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
Castell. 2D 22:30- (Todos los días)
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP
Castell. 2D 18:00 (Todos los días)