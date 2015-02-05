CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Abril 2018

Hoy 21:50 -

CANAL 7 

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - CON MÓVIL

DESDE TERMAS DE RÍO HONDO

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.15 MAR DE AMORES

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - CON MÓVIL

DESDE TERMAS DE RÍO HONDO

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.45 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. QUILMES

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF 1

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 FANÁTICAS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

22.30 SÁBADO SAGRADO


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B

16.30 LA OVALADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 ANTES DEL ATARDECER

07.43 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA FAMILIA

09.22 MI GRAN OPORTUNIDAD

11.18 PEQUEÑOS AVIADORES

13.26 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR

15.20 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER TIPO

18.02 MI GRAN OPORTUNIDAD

19.58 NUEVAMENTE AMOR

22.00 SIEMPRE ALICE

23.52 PODER Y TRAICIÓN


TCM

06.37 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.17 LA NIÑERA

09.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.47 LA NIÑERA

11.12 LA NIÑERA

11.37 CASPER

13.26 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

16.04 CALLES DE FUEGO

17.46 HALCONES DE LA NOCHE

19.34 MOMENTO CRÍTICO

22.00 MÁXIMO RIESGO

23.54 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA


TNT

06.00 EL CIELO EN TU MIRADA

07.45 60 SEGUNDOS

09.49 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

11.52 AVIONES

13.28 SOMBRAS TENEBROSAS

15.35 SALVANDO AL SOLDADO PÉREZ

17.30 MI VILLANO FAVORITO 2

19.26 EN EL BOSQUE

22.00 LA CENICIENTA

00.08 UNA LOCA ENTREVISTA

 

UNIVERSAL CHANNEL

06.30 IT TAKES A KILLER

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

11.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

12.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

13.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

14.45 IT TAKES A KILLER

15.15 CLOCKSTOPPERS. DETENER EL TIEMPO

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

22.00 LUCIFER

23.00 LUCIFER

24.00 FURIA CUBANA

01.55 CHICAGO P.D.


STUDIO UNIVERSAL

10.05 UNA DIVERTIDA HISTORIA

12.15 WALTER

14.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA

16.00 DE MENDIGO A MILLONARIO

18.25 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

21.00 JOHNNY ENGLISH

22.50 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

01.05 JOHNNY ENGLISH


A DÓNDE IR

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (Cmdte. CÓRDOBA 456)

*LA PEÑA DEL RANCHO LLEVARÁ AL ESCENARIO, A PARTIR DE LAS 22.30, A LOS CANTORES, LOS INFANTE, ROMANZA, GRAN GRUPO ERA, LOS DEL VINALAR, SOL NACIENTE Y NUEVO SOL.

INVITADO ESPECIAL: LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.


BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* SÁBADO 7, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTARÁ SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, ACOMPAÑADA POR FRANCO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y JUAN PABLO BARQUÍN. INVITADOS: RAMÓN ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS FARÍAS, CÍRCULO DE VOCES HUALINA, Y SOLES Y LUNAS.


CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.

COMPLEJO CAYOCOCO (AUTOPISTA JUAN DOMINGO PERÓN)

* EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.


FÓRUM (PERÚ 511)

*VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

SHERLOCK GNOMES (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/04 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO (3D):

AVENTURA (ATP)

04/04- 18:15 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

04/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

READY PLAYER ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

04/04-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

04/04 -16:00, 18:00

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

04/04- 20:00 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO(2D):

AVENTURA (ATP)

04/04 - 22:40 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA (ATP)

04/03 - 16:30, 18:20

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP)

04/04 - 20:10 (Cast) 22:35 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/04 - 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

04/04-19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION (+13 AÑOS)

04/04 - 22:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

READY PLAYER ONE APTA13

AÑOS ESTRENO

Castell. 2D: 22:40 (Todos los días)

Castell. 3D 20:00(Todos los días)

UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP

ESTRENO

Castell. 2D: 17:40- 20:20 (Todos los días)

MARÍA MAGDALENA APTA 13 C/ RESERVA

Castell. 2D 22:50 (Todos los días)

SHERLOCK GNOMES ATP

Castell. 2D: 17:10-

19:05-21:00 (Todos los días)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

Castell. 2D 22:30- (Todos los días)

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP

Castell. 2D 18:00 (Todos los días)

 
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