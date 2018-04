Se viene un sábado apasionante, con una cuarta fecha con todos los condimentos

Hoy 22:54 -

La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, confirmó en las últimas horas que el próximo día sábado 7 de abril, se desarrollará de manera íntegra la cuarta fecha el torneo denominado “Dr. Gerardo Zamora”, en el marco de una nueva jornada a puro basquetbol para los más chicos.

El programa oficial contará con la disputa de los siguientes encuentros y horarios a confirmar. Cuarta fecha del torneo denominado “Dr. Gerardo Zamora”: Normal Banda vs . Águilas de Pozo Hondo. Coronel Borges vs. Defensores del Sud. Fernández BBC vs. Coronel Suárez. Santiago Lawn Tennis Club vs. Sportivo Loreto.Contadores BBC vs. Olímpico. Tiro Federal vs. Quimsa. Jorge Newbery vs. Juventud BBC. Villa Mercedes vs. Independiente BBC. Huracán vs. Red Star. Belgrano vs. Atamisqui BBC. Sportivo Colón vs. Nicolás Avellaneda.

Por otra parte, la tercera fecha del certamen dejó el pasado fin de semana muchas emociones. En este sentido, los resultados que se registraron son los que se detallan a continuación: Sportivo Loreto 20, Defensores del Sud 0. Coronel Suarez, Águilas de Pozo Hondo 20. Normal Banda 20, Coronel Borges 0. Juventud BBC 24, Contadores BBC 44. Independiente BBC 20, Tiro Federal 0. Atamisqui BBC 20, Villa Mercedes 0. Sportivo Colón 33, Belgrano 36.

Preselección U15

Por otra parte, la comisión directiva de la Federación de Básquet de Santiago del Estero convocó días atrás a los jugadores que integrarán la preselección U15. El encuentro se realizó en el Club Jorge Newbery para seguir con los entrenamientos bajo las órdenes del director técnico César Paz.

En este sentido, los jugadores citados a la preselección fueron los siguientes: Dargoltz , Lautaro (Belgrano); Frías, Facundo (Belgrano); Rivero, Facundo (Belgrano) Seade, Amir (Belgrano); Yocca, Paulo (Belgrano). Iñí gue z , Joaquín (Sportivo Colón); Díaz, Nicolás (Huracán); Pereyra, Álvaro Tomas (Juventud BBC). Serrano, León (Lawn Tennis); Orellana, Juan Tomás (Jorge Newbery); Salazar, Gustavo (Nicolás Avellaneda); ) Acuña, Alexis (Normal Banda). Chávez, Julián (Normal Banda); Jonny, Lucas (Normal Banda); Abdala, Sahir (Olímpico); Méndez, Máximo (Olímpico); Miranda, Emiliano (Olímpico). Morales, Augusto (Olímpico); Stancampiano, Agustín (Olímpico); Stancampiano, Rodrigo (Olímpico); Bravo, Francisco (Quimsa); Zambón, Fernando (Red Star).