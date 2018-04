El intendente Barbur valoró las obras concretadas

04/04/2018 -

El intendente de Los Juríes, Dr. Sergio Barbur destacó el programa de viviendas sociales que "ha implementado la ex gobernadora Dra. Claudia de Zamora y que hoy, le da continuidad el Dr. Gerardo Zamora". Luego subrayó la importancia de la "refacción y ampliación del Colegio Secundario Lancelot Carroll, que cuenta con un gabinete nuevo con todo el equipamiento de la Provincia, aires acondicionados, se han hecho todas las instalaciones de los baños que no tenía el colegio, se hizo cambio de todo el techo, el cielorraso y el playón deportivo que la verdad hacía mucha falta al colegio". El intendente también destacó la habilitación simbólica de "los sanitarios del colegio agro técnico Nuestra Señora del Valle, que es un albergue para más de 180 chicos y que no tenía duchas, o tenían en mal estado, y la verdad que hoy ellos cuentan con sanitarios en buenas condiciones".