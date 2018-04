Frases más destacadas del gobernador Zamora

04/04/2018 -

"Más de las dos terceras partes de las provincias del país están endeudadas, en rojo y con un déficit fiscal prácticamente insostenible, y nuestra provincia no es una de ellas, y esto es lo que tenemos que defender". "Tenemos una balanza comercial desfavorable. No somos un país competitivo en términos exportadores e importamos mucho más. Esto nos preocupa como provincia, porque se destruye la industria nacional". "Coteminas, en poco tiempo, pasó a tener más de mil empleados, pero lamentablemente en los dos últimos años se han perdido más de 200 empleados". "Cuando uno es cuidadoso en el manejo administrativo que también lo fue antes de mi gestión, porque veníamos de una provincia equilibrada y con poca deuda, lo que nos permitió mantener un gran nivel de equilibrio". "En la localidad de Villa La Punta (Choya), existe en carpeta, un proyecto de instalación de una aerosilla, mountain bike, tirolesa, entre otro tipo de atractivos deportivos y turísticos para la recreación". "Debo reconocer que las obras que venían en ejecución del Gobierno anterior han continuado, y otras nuevas se están concretando". "En muchas obras que ejecuta la Nación, la provincia pone una contraparte, que otras provincias no lo pueden hacer porque no tienen sus cuentas equilibradas". "Santiago es una de las provincias con menos presión tributaria del país".