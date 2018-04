Fernando Rapallini arbitrará el duelo entre Boca y Defensa y Justicia

Fotos ELEGIDO. Fernando Rapallini será el encargado de impartir justicia en el encuentro que jugarán en la Bombonera, Boca ante Defensa y Justicia.

El árbitro Fernando Rapallini dirigirá el encuentro del próximo sábado entre Boca Juniors y Defensa y Justicia en la Bombonera, a partir de las 20, por la 22da. fecha, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La programación es la siguiente. Viernes: 19, Tigre vs. Gimnasia, Diego Abal; 21.15 Argentinos vs. Unión, Nicolás Lamolina.

Sábado: 13.15 Temperley vs. Lanús, Tello; 13.15, Rosario Central vs. Belgrano, Mastrangelo; 15.30 Colón vs. Vélez, Merlos; 17,45, Banfield-

Olimpo, Fernando Espinoza; 20, Boca Juniors Defensa y Justicia, Rapallini. Domingo; 11, San Lorenzo vs. Godoy Cruz, Penel; 13.15 San Martín vs. Huracán, Herrera; 15.30 Atlético Tucumán vs. Newell’s, Baliño; 17.45 Talleres vs. Independiente, Delfino; 20, Racing vs. River, Loustau. Lunes: 19, Arsenal vs. Patronato, Bocca; 21.15 Estudiantes vs. Chacarita, Pitana.