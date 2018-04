"Agradezco a los hinchas de la Juve"

04/04/2018 -

Cristiano Ronaldo, en diálogo con los medios oficiales de la Uefa, aseguró que no esperaba convertir su golazo de chilena: "Ha sido un gran gol, un tanto fantástico, no me esperaba meter ese gol, pero hablemos mejor sobre el partido, ha sido fantástico, hemos hecho tres goles a un gran equipo. Jugamos bien y estoy contento". El Juventus Stadium reaccionó con una gran ovación: "Ha sido un momento increíble, tengo que dar las gracias a todos los aficionados de la Juventus, lo que han hecho ha sido algo fantástico que nunca me había pasado en toda mi carrera. Estoy muy contento".

No da por hecho el pase a semifinales: "Esta es nuestra competición. Me encanta jugar la Champions. Es un buen resultado, pero tenemos que tener cuidado en la vuelta", destacó la estrella del Real Madrid y del seleccionado portugués.