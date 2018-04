Gremio recibe hoy a Monagas de Venezuela

04/04/2018 -

Gremio de Brasil, campeón vigente de la Libertadores, recibirá hoy a Monagas de Venezuela, en partido de la segunda fecha del Grupo A, que comparten también Cerro Porteño de Paraguay y Defensor Sporting de Uruguay.

El encuentro se jugará a partir de las 19.15 en el estadio Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre, y contará con el arbitraje de Carlos Orbe, de Ecuador, y televisación de la cadena FOX Sport.

Por el Grupo E, se enfrentarán, en el estadio Minerao de Belo Horizonte, a las 21.45, Cruzeiro y Vasco da Gama, ambos sin puntos, con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Cruzeiro tiene en su plantel a los argentinos Federico Mancuello (ex Independiente), Alejandro Cabral (ex Vélez) y Lucas Romero (ex Vélez).