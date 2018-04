Garcilaso y Nacional no se sacaron ventajas

04/04/2018 -

Real Garcilaso, de Perú, y Nacional, de Uruguay, empataron anoche sin goles en la altura de Cuzco (4.000 metros), por el Grupo F de la Copa Libertadores que comparten con el puntero Estudiantes de La Plata y Santos de Brasil, que se enfrentarán mañana.

En Garcilaso atajó el argentino Diego Morales y jugó el volante Alfredo Ramúa -ex Aldosivi-; y en Nacional lo hicieron el delantero Gonzalo Bergessio -ex San Lorenzo y Vélez- y el zaguero Rodrigo Erramuspe -ex Lanús-.

En tanto, Libertad de Paraguay venció en Asunción a The Strongest de Bolivia 3 a 0, con goles de Ronaldo Báez Mendoza (14m.ST) y Wilson Leiva (21m.ST y 48m.ST), por el grupo C que comparten con Peñarol de Uruguay y Atlético Tucumán.