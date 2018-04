04/04/2018 -

El volante Matías Kranevitter dejó River Plate tras obtener muchos títulos importantes y, pese a que ya han pasado mucho tiempo desde que ha emigrado, su corazón siempre estuvo con la nada roja.

En diálogo con Radio Rivadavia, el "Colo" dejó en claro que siente nostalgia al recordar a la institución que lo vio nacer futbolísticamente: "Extraño el día a día, estar ahí en el el club, ir al vestuario y tomar unos mates con mis compañeros. Cuando estás ahí no te das cuenta, pero me ha tocado estar en varios clubes que no han sido River y sé la diferencia que hay. Yo he crecido ahí, y la verdad que se extraña mucho".

"Siempre se me pasa por la cabeza volver a River. Siempre lo he dicho: no sé cuándo va a ser el momento en el que me toque volver, pero esperemos que algún día tenga la posibilidad de poder volver", reconoció el mediocampista.