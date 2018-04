Apuñaló a su mujer, pero dice que no recuerda nada

Fotos FISCAL Rafael Zanni

El sujeto que apuñaló a su mujer tras arribar de Mar del Plata, habría manifestado ayer al fiscal de Las Termas, Rafael Zanni, que previo al incidente ella lo amenazó con llamar por teléfono y enviarlo preso.

Así lo habría afirmado Humberto Figueroa, de 62 años, quien el 30 de marzo apuñaló a Susana Núñez, en su casa de calle Gregorio Díaz, Bº El Progreso.

La convivencia

Ante el fiscal, Figueroa habría señalado que la convivencia no era la mejor y que la víctima "lo maltrataba".

Esa noche, "yo estaba planchando mi ropa. Ella agarró el teléfono y me amenazó con llamar a la policía para que me pudra en la cárcel".

Ahondó que discutieron "y no me acuerdo más". Justamente, lo que sostiene no recordar es cuando la atacó y asestó siete puñaladas.

La víctima está internada en el Hospital Regional.