Piden que se permita entrar a las salas de cine con alimentos comprados en negocios externo

Fotos ARGUMENTO Para los consumidores, los precios que deben pagar en los candy bar son elevados.

04/04/2018 -

Una presentación realizada por la Asociación en Defensa del Consumidor ante la Dirección de Comercio de la provincia, apunta a que los asistentes a las salas de cine puedan ingresar a ellas con alimentos que puedan ser comprados fuera de los negocios conocidos como "candy bar" que se encuentran en las mismas salas y que sean removidos los carteles que prohíben el ingreso al espectáculo con comida comprada en otros lugares.

La nota presentada por el titular de la Adecse, Javier Alexandro, ante la autoridad encargada de aplicar la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, se basa en que "hemos estado recibiendo reclamos por el elevado costo y la obligatoriedad que tiene de consumir en los quioscos o ‘candy bar’ de los cines locales. Hoy la entrada de un adulto y un menor, un pochoclo y dos gaseosas cuestan unos $600 y además han puesto carteles que prohíbe el ingreso con comida y bebida que no sean adquiridas allí".

Agregó que hay varias legislaciones que protegen al consumidor de ser obligado a comprar en un mismo sitio un determinado producto. "El Nuevo Código Civil en su artículo 1099 se refiere a la libertad de contratar y que están prohibidas las prácticas que limiten esa libertad. En especial, las que subordinen la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros similares con el mismo fin".

Por otro lado, apuntó que "la Ley de Espectáculos Públicos 26.370 regula la actividad de cines y teatros y no indica que esté prohibido el ingreso al espectáculo con comidas o bebidas de otro lugar". Añadió que "en los reclamos que recibimos, mucha gente dijo que le hicieron abrir la cartera o la mochila para revisar si llevaban bebidas, cuando les cobran $80 una gaseosa chica que afuera cuesta $30 ó $100 por un pochoclo". Destacó que "la Ley de Lealtad Comercial regula que no se puede obligar a consumir sí o sí en el candy bar. Pedimos que no nos obliguen y que si queremos entrar con un pebete o una gaseosa lo podamos hacer".