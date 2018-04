Bermúdez negó que haya dicho que iba a renunciar

04/04/2018 -

El presidente de Newell’s Old Boys, Eduardo Bermúdez, negó ayer que haya asegurado días atrás que fuera a renunciar, sino que "hablaría con el juez y después iba a tomar una decisión". Bermúdez habló en la puerta del Juzgado Civil y Comercial de la 12ª Nominación de Rosario, después de mantener una reunión de más de dos horas con el juez del fideicomiso del club, Fabián Bellizia. "Yo de balance no entiendo nada, así que le voy a pedir explicaciones al tesorero y al que lo hizo. Me voy a reunir con la comisión directiva y después voy a tomar una decisión", abundó Bermúdez sobre sus declaraciones del jueves.