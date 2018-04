Angelici: "Lo primero que hice fue abrir un sumario administrativo"

Fotos REACCIÓN. El presidente de Boca se mostró molesto con los barras.

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, se mostró molesto con la visita poco amistosa de varios de los integrantes de la barra brava al predio de Casa Amarilla, para apretar a los futbolistas del plantel profesional en la previa del partido contra Talleres de Córdoba y aseguró que abrirá "un sumario administrativo" en el club.

"No es algo que me guste, ni vamos a poner excusas. Acabo de llegar esta mañana del exterior y estaba enterado de lo que pasó. Lo primero que hice cuando me enteré fue abrir un sumario administrativo para aclarar el tema. Si bien no deja de sorprender, no nos gusta ni queremos aceptar que las cosas sean de esta manera", dijo Angelici.

Parte de ‘La 12’, encabezada por Rafael Di Zeo, tuvo acceso el sábado al mediodía al predio Pedro Pompilio y, según trascendidos, le exigieron a los jugadores que ganen la Copa Libertadores y la Superliga del fútbol argentino.

"Vamos a ver todo lo que sucedió en el tema seguridad, quién autorizó y ver cómo podemos prevenir este tipo de acontecimientos, que no es nada grato y no le hace bien a la institución", señaló.

"Decimos siempre que los muchachos caracterizados, denominados la barra, tienen que venir sólo los domingos, mientras tengan carnet el día, para alentar al equipo. Nada tienen que hacer en Casa Amarilla", expresó.

‘No quiero cortar el hilo por lo más fino, pero si estás haciendo seguridad en Boca no pueden venir 10 o 12 tipos y entrar como si estuvieran en su casa, porque de hecho no la es" concluyó Angelici.