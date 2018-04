Dólar oficial operó en $20,43 sin intervención del Central y el paralelo cerró en $20,81

04/04/2018 -

El dólar cotizó casi sin cambios, al ceder un centavo a $20,43 para la venta, mientras la Bolsa de Comercio porteña avanzó 0,7%.

En tanto, a nivel local, el billete estadounidense operó en los $20,60 y en el mercado paralelo llegó a los $21,20.

Según un promedio realizado por el Banco Central, que durante la rueda no tuvo intervención, en Capital Federal la divisa finalizó ayer a $19,89 para la punta compradora y a $20,43 para la vendedora. El blue, operó a $20,81.

En los mostradores del Banco de la Nación, a $20,40.

El dólar mayorista ganó tres centavos en el inicio del mes, al ubicarse en los $20,18.

En el segmento de contado se registró un bajo volumen de negocios concretados, al llegar a U$S 458,725 millones, indicaron operadores de la city. Las reservas internacionales finalizaron en U$S 61.525 millones, al disminuir U$S 201 millones respecto al día hábil anterior.