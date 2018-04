04/04/2018 -

"Yo creo que Boca está un poco como nosotros. Hace un par de partidos que no viene jugando tan bien, pero sigue ganando. En cuanto al rendimiento de los últimos partidos, yo creo que no jugó tan bien, o no tuvo tan buenos partidos. Obviamente a principio del campeonato jugaron muy bien y sacaron una ventaja bastante importante, que la siguen manteniendo. Pero creo que hoy hay otros equipos que juegan mejor", dijo Gabriel Gudiño, al referirse al líder de la Superliga.

Al palpitar el duelo de esta noche, el ex Atlético Rafaela manifestó: "Independiente es un equipo que juega bastante bien. Este año se desarmó un poco, pero es uno de los pocos equipos de Argentina que mantiene su idea de juego".