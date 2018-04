Gustavo Vera deslizó que detrás de las acusaciones está la "mafia" de proxenetas

Fotos GUSTAVO VERA.

04/04/2018 -

Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda, presentó una denuncia formal contra Natacha Jaitt por calumnias e injurias a raíz de las "reiteradas expresiones falsas y agraviantes" que la mediática hizo en el programa de Mirtha la noche del sábado.

"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, exigiendo la retractación pública de todas las infamias de las cuales hemos sido acusados, de delitos contra los cuales paradójicamente luchamos hace más de 20 años. Somos conocidos justamente por luchar contra la trata, el trabajo esclavo, el abuso sexual infantil, la pedofilia", aseguró Vera.

El sábado último, Natacha Jaitt fue invitada al programa La noche de Mirtha. Entre otras cosas, acusó a Vera de "pedófilo" y de manejar prostíbulos.

Además de denunciar a Jaitt, Vera pidió el derecho a réplica en el programa de Mirtha Legrand.

"El programa de Mirtha Legrand se ha convertido inesperadamente en una especie de cloaca de difamaciones de algunos sectores de los servicios de inteligencia", sostuvo. "Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para saber qué hay detrás de toda esta operación berreta", insistió.

Vera también cargó fuertemente contra Jaitt y la vinculó directamente con el ex espía Jaime Stiuso. "Tiene la banca de Jaime Stiuso, que es un agente que no está formalmente en la Side, pero sigue operando en las sombras", siguió el ex legislador. "Después está el plano político, de análisis y especulaciones de lo que hay atrás de esto. Pero el esbirro que me calumnió se va a tener que retractar", dijo Vera.

El titular de La Alameda insistió en que detrás de estas denuncias está "la mafia de los proxenetas y tratantes, a los que hemos dañado muchísimo en la zona de Recoleta. Natacha tiene muchos amigos entre los que hemos procesado y detenido".