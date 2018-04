"Nacho" Viale: "No tengo idea qué es una operación"

Fotos NACHO VIALE.

Ante la gran repercusión que generó en los medios las acusaciones de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand, en las que involucró a periodistas y personalidades conocidas con una supuesta red de pedofilia y de prostitución, Nacho Viale, nieto de la conductora y productor general del programa, hizo declaraciones y reconoció que se cometió un error al invitar al ciclo a la mediática.

"Lo estoy viviendo mal porque nunca existió la intención nuestra de hacer daño. El programa siempre se caracterizó por tener una gran libertad... han pasado millones de invitados y se acatan todas las voces", comenzó diciendo Viale en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre).

"No tengo idea qué es una operación y nunca hice ninguna. No trabajo con los servicios y si esto lo fue no me gustaría volver a caer en la misma trampa", agregó.

"Las acusaciones de Natacha no son compartidas ni por la conductora (por Mirtha) ni por la producción de este programa pero no le saco el c... a la jeringa y pido disculpas. Podemos haber fallado. Tenemos 250 invitados al año y podemos haber fallado en éste", dijo el productor en relación con su cuestionada invitada del último fin de semana.

En cuanto a las repercusiones que este escándalo le trajo a su abuela, aseguró que ella "también se sintió avasallada en el momento" y que "está mal".

"No le di a ella las herramientas necesarias incluso actuando en un vivo para tener la reacción que tendría que haber tenido", reconoció el hijo de Marcela Tinayre.

"Creo que la Justicia tiene que actuar rápidamente para blanquear todo esto y con el diario del lunes te digo ‘es un error’", agregó preocupado Nacho.

Además el nieto de "Chiquita" se sinceró y dijo que el programa del sábado no le gustó. En tanto, una vez más, remarcó: "Nos equivocamos, nos enceguecimos por el rating que en Pascuas y el Día de la Madre fue lo más bajo".