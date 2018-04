Los periodistas involucrados salieron al cruce y apuntaron contra Mirtha y su producción por prestarse a una "operación"

Fotos POLÉMICA. Natacha Jaitt, nuevamente en el centro de la escena por sus declaraciones aunque no hay denuncia ni mostró pruebas de sus dichos.

04/04/2018 -

El periodista Carlos Pagni afirmó que la conductora Mirtha Legrand "ofreció su programa para una operación" y confirmó que presentó una denuncia para que se investigue el "espionaje clandestino" en su contra que confesó la mediática Natacha Jaitt en la emisión del sábado último. Esa noche, el periodista fue salpicado junto a otras personalidades del ámbito público como supuestos involucrados en una red de pedofilia.

"Mirtha Legrand ofreció su programa para una operación, que hoy está muy en discusión. Allí se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ser siquiera comentados", dijo Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina, que emite la señal La Nación +.

Sin embargo, advirtió que "lo que sí importa es que una persona en esa mesa (en referencia a Jaitt) confesó haber sido contratada por una empresa -cuyo nombre se negó a brindar- para realizar una operación de inteligencia o de espionaje clandestino".

Además de Pagni, también reaccionaron a las graves declaraciones de Jaitt los periodistas Marcelo Longobardi, Alejandro Fantino, Luis Majul, Luis Novaresio y Antonio Laje. En todos los casos hubo críticas -algunas más veladas y otras más abiertas- al programa de Mirtha Legrand.

"El espectáculo que ofreció la televisión argentina durante la noche del sábado fue deplorable", dijo Marcelo Longobardi en su programa de Radio Mitre.

Luis Novaresio, en Debo Decir, aportó: "Yo no voy a juzgar de ninguna manera a Natacha Jaitt, al contrario, me parece una persona sumamente agradable... Sí me quedo pensando sobre la responsabilidad que nosotros tenemos en la tele. Yo me hago responsable de cada uno de los invitados que vienen aquí y me hago responsable de lo que diga", dijo en relación al papel que jugó Mirtha Legrand.