Para Anamá, una silla de ruedas no impide a nadie ser modelo

04/04/2018 -

Anamá Ferreira se conmovió con la historia de la joven Gisela Agostini (23), quien vio truncarse sus sueños de convertirse en modelo tras protagonizar un accidente. La diseñadora y empresaria brasileña le abrió las puertas de su escuela. "Estamos felices de tenerte y te quiero ver desfilar por la vida. Todos pueden ser modelos. Gisela es un modelo de garra, ganas y voluntad", escribió Anamá en el extenso mensaje que compartió a través de las redes sociales, en el cual había comenzado contando: "Hola. Les quiero contar que ella es Gisela Agostini, tiene 23 años y por estas cosas de la vida tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas a los 14 años. Pero la vida sigue y sus sueños también y uno de ellos era ser modelo. Como digo siempre, los sueños se cumplen, me mandó un mail temerosa de no poder hacer el curso en @anamamodelschool, pero nosotros no discriminamos", señaló Anamá en Instagram y cosecho innumerables corazones en apoyo a su actitud.