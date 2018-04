¿Existe un hombre en el que Susana pueda confiar?

04/04/2018 -

De Huberto Roviralta se separó desilusionada, "porque él no era un tipo que la guita le importara, y que me haya sacado tanta plata me asqueó", dijo alguna vez Susana Giménez en referencia a los hombres que pasaron por su vida. Hoy quien la tiene completamente enojada, y también por un tema monetario es su exyerno, Eduardo Celasco, quien se enfrenta por estos días en Tribunales con su hija Mercedes Sarrabayrouse, por los trámites de divorcio y la disolución de la sociedad conyugal, en la que estarían en juego cifras y propiedades millonarias.

"Celasco trabajó siempre conmigo. Así que es todo mío, en realidad...", disparó Susana antes de emprender viaje a Nueva York para compartir con Marley, y el pequeño Mirko, el programa "Por el mundo", con el cual el conductor regresará pronto a la pantalla de Telefé.

La contundente frase de Susana llega días después de que su propia hija "Mecha" declarara en el programa de Ángel De Brito: "Estoy en plena reunión con Celasco, abogados. Me robó toda mi plata". Según comentó el periodista, "había una fortuna muy importante y varias propiedades en esta causa judicial que ni Mercedes ni Susana sabían que existía".

Aunque, "Mecha" y Celasco firmaron finalmente el divorcio y acordaron la división de bienes, el conflicto siguió.

"La titularidad de la casa y la totalidad de los bienes que le corresponden a Mercedes siguen figurando en cabeza de Celasco ya que no se materializaron las transferencias correspondientes", señaló la panelista Andrea Taboada, de Los ángeles de la mañana.

Esta situación habría terminado por encolerizar a Susana, quien ante la pregunta de los periodistas sobre si el tema de Celasco la enoja, contestó: "Sí, mucho", y ante la insistencia agregó: "Yo no me meto con nadie. Y el chusmerío me agota. No quiero hablar más".

Pero las preguntas continuaron y la diva admitió que "desgraciadamente tengo que cortar con el cordón umbilical", en referencia al costado sobreprotector que ejerce sobre su única hija.

Después dejó entrever que el dinero que logró su exyerno lo hizo a costa de ella.

Por otra parte, contó que Mecha está bien. "Ella siempre está bien", remarcó.

Éste es el segundo episodio familiar que crispó los nervios de la estrella de Telefé. El primero fue el intento de extorsión que sufrió por parte de unos hackers para que no se difundieran unos videos hot protagonizados, en la intimidad, por su nieta Lucía Celasco, precisamente la hija de Mercedes y Eduardo. Al respecto, la Justicia logró frenar la difusión de los videos y terminó por desbaratar la banda de extorsionadores.

Ahora, Susana aprovechará para tomar nuevos aires junto a su amigo Marley, y bautizar finalmente en la Gran Manzana a Mirko, el hijo del conductor, de quien se convertirá en madrina. La búsqueda de la iglesia para realizar la ceremonia quedó en manos de Eduardo "Coco" Fernández, el gerente de producción de El Trece, amigo de Marley desde hace 25 años.