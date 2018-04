Más de sesenta bandeños con discapacidad ya tienen empleo a través del Promover Igualdad

Fotos GESTO. El programa Promover Igualdad permitió confirmar que la inclusión es posible en todos los ámbitos.

04/04/2018 -

Tras una evaluación del trabajo realizado en los últimos dos años de vigencia del programa Promover Igualdad, la Oficina de Empleo destacó el impacto que tuvo con la incorporación de más de sesenta personas con discapacidad, quienes fueron incorporadas en diferentes áreas de la Municipalidad de La Banda.

El informe fue presentado durante una visita que realizó el intendente Pablo Mirolo, quien se reunió con la coordinadora de la Oficina de Empleo Municipal, Dra. Silvia Berón, y un grupo de beneficiarios que prestan servicio en diferentes dependencias.

Mirolo manifestó al respecto: "Es destacable el trabajo que realiza la Oficina de Empleo de La Banda, ya que gracias a la implementación de este programa alrededor de sesenta personas con cierto grado de discapacidad fueron incorporadas en diferentes áreas del municipio donde realizan múltiples tareas al servicio de la comunidad".

Por su parte, Berón señaló: "El programa tuvo un impacto positivo desde sus inicios en 2016, ya que este municipio es el primero a nivel NOA que está trabajando con la inclusión. Comenzamos trabajando con una prueba piloto de cuatro personas y en la actualidad hemos incluido alrededor de sesenta personas".

Durante la presentación, dos de los beneficiarios relataron sus experiencias laborales y destacaron el acompañamiento de la gestión municipal.

Humberto Espinillo, del área de Deportes, destacó: "Antes de ser incluido en este proyecto pensaba que nunca iba a poder tener un empleo formal, pero la adaptación que tuve en el área fue algo muy bueno, los que hoy son mis compañeros de trabajo me recibieron con los brazos abiertos y me ayudaron a aprender cómo realizar los trabajos administrativos. Agradezco al intendente y al municipio por permitirme que me sienta integrado en mi lugar de trabajo".

Finalmente, Walter Coronel, quien trabaja en el Archivo Municipal, manifestó: "Estoy muy agradecido con todos los que cada día tienen la disposición de enseñarme algo nuevo y me incluyen; lo que me permite sentir que mejora mi calidad de vida porque los que padecemos algún tipo de discapacidad no tenemos las comodidades para trabajar normalmente. Y este tipo de acciones nos permiten ganar dignamente nuestro sustento y nos también sentirnos útiles para la sociedad".