No aseguran que sea ruso el veneno que atacó al espía

04/04/2018 -

El presidente ruso Vladimir Putin exigió una exhaustiva investigación, con participación de su país, del ataque con gas nervioso contra un ex espía ruso en el Reino Unido, luego de que el jefe del principal centro científico militar británico en armas químicas sostuviera que no podía determinar si el ataque provino de Moscú.

El director del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (DSTL) de Porton Down, Gary Aitkenhead, admitió hoy en declaraciones a SkyNews que su equipo no sabe si la sustancia usada para envenenar al ex espía Serguei Skripal y a su hija Yulia en Salisbury era rusa, como asegura el gobierno británico.

Aitkenhead sí señaló que los científicos a su cargo pudieron determinar que el veneno usado en el ataque del 4 de marzo pertenece a la familia del Novichok -una serie de agentes nerviosos que desarrolló la Unión Soviética entre los años 1970 y 1980-, pero no pudieron descubrir dónde se fabricó.

La novedad animó a Putin a decir en Turquía, donde cumple una visita de Estado, que dada la falta de información precisa sobre el origen del agente nervioso usado, "la velocidad a la que ha sido lanzada esta campaña anti rusa causa estupor".

"Los expertos internacionales dicen que estos químicos se producen en veinte países. No han descubierto el origen del gas, según un laboratorio", dijo Putin en Ankara, junto a Recep Erdogan.

