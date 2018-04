Finalizó en escándalo la exposición de Luis Caputo

Fotos El ministro de Finanzas, Luis Caputo

Hoy 13:46 -

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, rindió cuentas por primera vez en el Congreso ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda.

Caputo arrancó la presentación con una detallada explicación de los planes económicos del gobierno de Cambiemos. "El objetivo es eliminar la pobreza con un crecimiento sostenido y estable por diez o veinte años", indicó.

"No se pueden solucionar 75 años de desmanejos en un año o dos", sentenció.





El paso a paso de la sesión:





13.18 | Se levanta la sesión en medio de un escándalo

Mientras Fernando "Pino" Solanas hacía su pregunta a Caputo, la diputada Gabriela Cerruti (FPV) comenzó a los gritos con un pequeño papel en la mano a increpar a Caputo.

Según la parlamentaria, el papelito se lo entregó el secretario del ministro y decía: "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala".

Los gritos de Cerruti y otros legisladores kirchneristas generaron tensión en el salón y Mayans decidió levantar la sesión.

13.05 | Sobre los problemas en su declaración jurada

"Pasé al sector público de un día para el otro. No sabía ni qué era la Oficina Anticorrupción", dijo Caputo y agregó: "Mi contador recibió un día un sobre para hacer la declaración jurada y se la entregamos. Todos los ingresos están puestos, no hubo ningún ocultamiento".

12.05 | Corte de luz

La senadora Sigrid Elisabeth Kunath (Entre Ríos-Frente para la Victoria) estaba hablando y formulando preguntas al ministro de Finanzas cuando se cortó la luz. Sin micrófonos, la reunión siguió a viva voz. El corte duró poco más de diez minutos.

El corte de energía afectó a ambas alas del palacio legislativo y a algunas manzanas a la redonda.

11.58 | Corrupción

La diputada radical Brenda Austin pide que "toda la clase política" trabaje para "erradicar" la corrupción. "[Es] lo que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones", plantea.

11.50 | Mujeres y paridad

La senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe-Alianza Frente para la Victoria) menciona el hecho de que las legisladoras quedaron "relegadas" en la lista para hablar y habla de "paridad". Mayans explica que el orden de diputados y senadores no contempló el género.

11.45 | "Toty" Flores "confía" en Caputo

El diputado por Cambiemos Héctor "Toty" Flores toma la palabra para mostrarle su apoyo al ministro. "Yo le creo, ministro. Tengo confianza en usted. Debe ser difícil, cuando uno quiere ayudar al país, que permanentemente se lo esté cuestionando", desliza. "También le quiero decir, señor ministro, que uno no cambia la postura de acuerdo a qué lado del mostrador está en la vida. Vamos a hacer un seguimiento estricto y si hay elementos de corrupción, voy a ser el primero en acompañar a los que denuncian. Y si veo a un funcionario suyo revoleando bolsos en un convento voy a ser el primero en decir que está mal", agrega.

11.35 | Gioja apunta contra las offshore

"¿El bono a 100 años que usted emitió fue una imposición de los bancos o fue una decisión soberana que tomó la Argentina?", pregunta el presidente del PJ, José Luis Gioja, en el inicio de su exposición. "Esta historia de la deuda Externa ya la vi en blanco y negro con Martínez de Hoz, en colores con Cavallo y ahora me toca verla en 3D", dice.

"Las offshore no son cajas de seguridad, son cuevas fiscales donde guardan y esconden recursos que no los quieren dar a conocer. Hay una condena de quienes manejan las financias mundiales sobre quienes operan en estas sociedad offshore", continúa en su discurso de 10 minutos.

En esa línea, planteó tres preguntas para el ministro Caputo: "¿Por qué ocultó esta información sobre sociedades y fondos offshore en su declaración jurada integral? ¿Cuál fue específicamente su participación, su rol, empleo o actividad en esas sociedades o fondos? Si usted vendió esa participación, ¿a quién le vendió?".

11.23 | "Es difícil trabajar con diputados"

Mayans interrumpe el eufórico discurso del kirchnerista Agustín Rossi, a su vez interrumpido por otros. Pide respeto y dice: "Es difícil trabajar con diputados porque son un poquito más bulliciosos que acá en el Senado".

11.10 | Caputo habla de "difamaciones"

"El juego de la política debiera ser otro. Debiera ser el de solucionarles la vida a ellos [los ciudadanos]. Lo digo de corazón: han sido uno, dos, tres meses de difamaciones, una difamación atrás de la otra. Alguna, como el bono de 100 años, no tienen sustento propio. La de dólar futuro. Está documentado. ¿Cuánto cuesta chequear esto? Permítanme dudar a veces de la buena fe. Si uno va a denunciar algo, tiene que chequear."

11.08 | La aclaración de Pinedo

Habla el senador Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Aclara que los informes presentados por el Poder Ejecutivo "no fueron confiscados" y que están disponibles desde este momento para todos los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda del Congreso.

10.57 | Caputo sobre las offshore

"El tema de las offshore no es delito. El único delito es no tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. Eso no convierte a las cajas de seguridad en malas, en enemigas. Cada uno tiene que ser responsable de lo que tiene [adentro]. El delito es no tenerlas declaradas. En el caso mío, lo dije también antes: no tengo anda que ver con esa empresa. Tengo todo bien declarado en la OA y en la AFIP, en todos lados. Con respecto a ese reporte de la SEC, yo era un tenedor fiduciario, en confianza de otra persona. No tengo que tenerlo declarado porque eso no me convierte en propietario. Me presenté dos veces en la Justicia para que aceleren la investigación y prueben. No puedo declarar algo que no es mío. Es una tenencia fiduciaria".

10.51 | Caputo le contesta a Kicillof por la deuda

"Desde 2015, la deuda bruta subió en 80.000 millones de dólares y la deuda neta en 64.000 millones", explica. "Estamos refinanciando deuda a tasas más bajas de la deuda vieja", le explica al exministro de Economía. Respecto de los riesgos del refinanciamiento, menciona la dependencia externa: "Tenemos que tratar de reducir la dependencia del financiamiento externo (...) Estamos tratando de corregir esto desde el día uno".

10.42 | Caputo y el dólar futuro

Caputo explica su vinculación con el mercado del dólar futuro durante la gestión anterior y que hoy es una de las causas que compromete a la expresidenta Cristina Kirchner:

"Yo vendí mis contratos. Decidí no beneficiarme. El 29 de octubre de 2015 yo podría haber ganado toda esa plata que ustedes dicen y mucho más. Decidí no ganarla. Fue mi comportamiento como ciudadano, no me parecía bien. Me parecía que era una operación ruinosa para todos los argentinos. Está todo documentado".

"Quise que no se beneficiara nadie y por eso alerté al entonces candidato Macri y él le encargó al entonces candidato a ministro Prat Gay y entonces elaboramos la denuncia penal que logró que el tema fuera público. Y al menos logramos que el Banco Central dejara de vender dólares y se redujo fuertemente la pérdida".

10.40 | Quiénes forman la Comisión Bicameral

El senador José Miguel Ángel Mayans (Partido Justicialista) es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda del Congreso. Lo secunda el diputado Eduardo Amadeo (Pro) como vicepresidente y los secretarios son el diputado y exministro de Economía Axel Kicillof (FPV) y el senador Ernesto Félix Martínez (Cambiemos).

En total, 20 legisladores la integran. Los vocales de la comisión son los senadores Pamela Fernanda Verasay, Juan Carlos Marino, Ángel Rozas, Carlos Alberto Caserio, Sigrid Elisabeth Kunath, María de los Ángeles Sacnun, José Rubén Uñac y Juan Carlos Romero, y los diputados Brenda Austin, Néstor Javier David, Rafael Héctor Flores, José Luis Gioja, Luciano Laspina, Marco Lavagna, Hugo Marcucci y Rodolfo Tailhade.

10.35 | Caputo responde las preguntas

"Paso a contestar", desliza Caputo. Contesta en orden: primero a Amadeo, luego a Kicillof. "Fueron miles, voy a tratar de contestarlas todas", dice. "Voy a contestar todas, no te preocupes", insiste, con la mirada pueda en Kicillof.

10.20 | Kicllof: "Las offshore son un instrumento para el delito"

"Las offshore son un instrumento para el delito. Pueden servir para otras cosas. Como uno puede tener veneno y decir que es bueno para otra cosa. Cuando uno tiene un instrumento del delito en general lo usa para el delito. En ese sentido a mí me parece que los ministros de este gobierno tenga cuentas offshore y no nos enteremos por ellos sino por filtraciones que vienen del extranjero. La pregunta es: si usted tiene más empresas offshore; si es propietario o fue de empresas offshore; si las vendió, a quién se las vendió".

"Buena parte de los que están comprando deuda argentina algunos eran socios, otros son amigos. Eso no nos da seguridad. Ese es el tema del conflicto de intereses. Que se convierte en manejo para intereses ajenos de cuestiones del Estado".

10.09 | La denuncia de Kicillof

Tras la discusión, el exministro de Economía Axel Kicillof toma la palabra. "Tienen confiscados en algún lado los informes presentados sobre la cuestión buitre. Hoy no tenemos estos informes. Veníamos a reclamar pensando que la culpa era suya, ministro, que no había entregado los informes. Pero nos desayunamos que los informes no fueron distribuidos. Vamos a reclamar a través de nuestro bloque que se distribuyan esos informes, los estudiaremos y lo citaremos para discutir el contenido de esos informes. Estamos hablando sobre datos que no conocemos porque han sido ocultados o no distribuidos", es lo primero que dice.

Tras hacer un repaso breve por la historia de la deuda argentina, Kicillof adjudica las crisis recurrentes a la toma de deuda "excesiva".

"¿Cuánta deuda emitió, interna y externa, en moneda local y extranjera, con tenedores locales y extranjeros? ¿Cuál fue el crecimiento de la deuda neta? ¿Cuánta deuda emitió Caputo por orden de Macri?", pregunta el diputado, secretario de la comisión.

9.59 | El primer cruce de la mañana

Después de que el diputado oficialista Eduardo Amadeo tomó la palabra, se abrió una discusión en el recinto sobre la metodología de la reunión. La oposición pedía que el ministro Caputo respondiera pregunta por pregunta, mientras que el oficialismo proponía que contestara por "paquete de preguntas".

Los gritos se apoderaron de la comisión con el primer cruce de la mañana. Ante la intervención a los gritos del diputado kirchnerista Agustín Rossi , parado al lado de una silla, Mayans se enojó. "Siéntese y sea respetuoso, por favor. Le voy a dar la palabra cuando sea necesario. Respéteme. Siéntese y colabore, respete. No venga a hacer show", lanza el presidente de la comisión.

El diputado kirchnerista Axel Kicillof , secretario de la comisión, toma el micrófono para coincidir con Rossi: "El ministro tiene que contestar pregunta por pregunta". Mayans pide respetar las reglas del Senado y no aplaudir. "Sin expresiones", repite.

Tras un debate en el que participaron varios asistentes, decidieron, a las 10.05, votar nominalmente (a viva voz) sobre el asunto.

Finalmente, por 10 a 9 (con una abstención) se define, tal como buscaba el oficialismo, que Caputo responda por bloque. "Pero que conteste todas las preguntas", gritan los legisladores opositores.

9.48 | Caputo termina el informe

Caputo termina su informe de media hora y Mayans les pregunta a los demás integrantes de la comisión si quieren empezar con las preguntas o dejar que las autoridades del Ministerio de Finanzas terminen con los informes. El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, toma la palabra.

9.47 | Caputo: "La primera vez en cien años..."

"¿Cómo estamos en el 2017? Creemos que nos ha ido bien, pero falta un camino largo. Es la primera vez en cien años, en el año 2017, que vemos una baja del déficit primario, una baja del gasto público real, una baja de la presión tributaria, una baja de la inflación -aunque todavía alta- y un crecimiento de la economía. Es la primera vez que la combinación de estas cinco cosas se dan juntas en cien años. Y lo bueno es que va a pasar en 2018 también. Y si nos unimos todos los argentinos, también va a pasar en el 2020, 2021..."

9.45 | Caputo: "No se pueden solucionar 75 años de desmanejos en un año o dos"

"Estamos a solo un escalón de Brasil y a solamente cuatro [escalones] de lo que es el grado de inversión", dice Caputo, al mostrar un gráfico comparativo del porcentaje del PBI que ocupan los intereses de la deuda pública en los países de la región.

"La mayoría de los países de América Latina pagan un porcentaje mayor. No hay una carga alta de intereses. Es casi una tercera parte de lo que paga Brasil".

"En definitiva, hay que sentar las bases para tener un crecimiento sostenido. Copiar lo que hicieron todos los países a los que en los últimos 75 años les fue mejor que a nosotros".

"Lo único que hay que hacer es tratar de ser un país normal. Y realmente ver que otros países que hicieron estas cosas hoy les va mucho mejor. Y decírselo a la gente, decirle la verdad, como siempre dice el Presidente. ¿Esto es algo que vamos a poder solucionar en un año o dos? No, lamentablemente no. No se pueden solucionar 75 años de desmanejos económicos, con algunas excepciones, en un año o dos. Estamos yendo por el camino correcto y cada vez vamos a estar mejor. Es lo mejor que podemos hacer para reducir la desigualdad social, la grieta".

9.38 | Caputo: "Lo importante es que cumplamos con las metas de déficit"

"Lo importante es que nosotros cumplamos con las metas de déficit. Cuando uno dice: 'Este ritmo [de deuda] es insostenible'. Es: 'Este ritmo de déficit es insostenible'. Vamos a cumplir las metas: en 2016 y en 2017 las metas se sobrecumplieron. Y en 2018 se va a cumplir o sobrecumplir. En función de eso, al saber cuáles son los niveles de défict prefijados, podemos saber cuánto va a ser el nivel de deuda en el futuro. No puede haber sorpresas en la proyección".

9.34 | "No podemos tener este nivel de deuda por 20, 10 o cinco años"

"Es razonable que tengamos que explicar si esta deuda es sostenible y por qué esta vez es distinto. El financiamiento es el reflejo del déficit. La deuda es eso: es el reflejo del déficit. Lo que tenemos que bajar es el déficit. El ritmo al que va a subir la deuda es igual al ritmo en que va a bajar el déficit. Sabemos que es algo transitorio: no podemos tener este nivel de deuda por 20 años, 10 años o cinco".

9.30 | Los números de Caputo

"Nos estamos financiando a las tasas más bajas de nuestra historia", asegura Caputo, respaldado por filminas que llevó para presentar ante la comisión.

"La deuda con el sector privado más organismos multilaterales y bilaterales: 30 por ciento del producto. Esta es la deuda sujeta a refinanciamiento. Lo digo yo, los inversores, las calificadoras", agrega.

9.25 | Caputo: el gradualismo

"Creemos que tenemos que tener un crecimiento liderado por la inversión y que tenga tres componente: una macroeconomía ordenada, reglas de juego ordenadas y una inserción inteligente al mundo. Son las bases para un crecimiento sostenido. Una macroeconomía ordenada requiere un equilibrio fiscal y una inflación baja. Ahí está la clave de cómo empieza el tema [de la deuda]."

"Heredamos un déficit fiscal de 5 puntos y medio de producto. De déficit primario. Antes de pagar intereses de deuda. Hay que equilibrar eso. ¿Cómo se puede? De dos formas: se puede intentar subir los impuestos o se puede reducir el gasto. Aumentar el nivel de impuestos no era una alternativa para nosotros. ¿De qué forma reducimos el gasto fiscal? ¿De manera abrupta o de manera gradual? Pensamos que hacerlo de manera abrupta no era la política apropiada. De manera gradual: reduciendo déficit fiscal a razón de un punto de producto por año".

"Pensamos que podíamos hacer esto por dos razones: ir de a poco implica que hay déficit que hay que financiar. ¿Podemos hacerlo? Sí. Porque recuperamos el financiamiento. Y porque pudimos reducir la tasa de financiamiento a la tasa más baja de nuestra historia".

9.20 | Caputo: pobreza y crecimiento

"El objetivo de este Gobierno es eliminar la pobreza. Para eso necesitamos tener un crecimiento sostenido: me refiero a crecimiento estable por muchos años, 10-20 años. Esto es importante porque la Argentina ha tenido muchas veces en los últimos 75 años períodos de crecimiento, pero siempre se caracterizó por la volatilidad. Crecimiento y crisis: un sube y baja fenomenal. Cada vez que hay una crisis, más gente cae debajo de la línea de pobreza. Tenemos que lograr que el crecimiento sea realmente sostenido para que esa brecha social se cierre".

9.17 | Habla Caputo

"Muchas gracias por sus palabras, pro la invitación. Muchas gracias a todos por venir. Es realmente un honor y un gusto venir". Esas son las primeras palabras del ministro de Finanzas ante la comisión.

"Tener un ámbito donde poder explicar las cosas que hace es valiosísimo", agrega.

9.14 | Comienza la reunión

El senador Mayans da inicio a la reunión. "Quiero agradecer la presencia del ministro Luis Caputo y de todos sus colaboradores", dijo. A continuación, explica por qué se celebra la reunión. "El trabajo de la comisión, la misión, es informar [sobre la deuda] al cuerpo, a los diputados y senadores", dice y detalla cómo será el formato de la reunión.

9.10 | Llegó Caputo

Caputo toma asiento en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. El senador Mayans, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, está sentado a su lado.