La verdadera historia del agresor de la 'Pasión'

Un video viral invadió los celulares y las redes sociales de todos durante la última Pascua. En las imágenes se ve la representación de la "Pasión de Cristo" siendo interrumpida por un espectador que agrede a uno de los actores, y se convirtió en furor entre los usuarios que tomaron con humor el insólito episodio.

El clip fue captado por un habitante de la localidad brasileña de Nova Hartz, durante la promulgación de la crucifixión de Cristo, en la noche del Viernes Santo, donde participaron más de tres mil personas.

Cuando el actor de 23 años, Samir André Rodrigues, quien interpretaba a un soldado romano se acercó con una lanza y simuló alcanzar la costilla del personaje de Cristo, un intruso saltó sobre el escenario y lo agredió.

Quienes estaban cerca lograron oír gritar "sus demonios, yo vine para salvar a Jesús", cuando atacaba al joven con un casco de motocicleta y le daba de patadas.

Sorprendido, el actor intentó defenderse mientras que el agresor lo amenazaba con más golpes. "En la hora, no entendí. Me pareció que había caído sobre mí uno de los ladrones que estaba siendo crucificado. Allí, miré hacia el lado y ví a aquel tipo, medio perturbado", recuerda el joven a medios locales.

La escena se interrumpió durante unos cinco minutos. Otros actores inmovilizaron al intruso, que fue retirado del escenario. Instantes después, un familiar de él apareció, diciendo que el hombre sufre trastornos mentales.

La Brigada Militar fue llamada después del incidente, pero al llegar allí, no encontraron la víctima ni al agresor.

